Αποκάλυψη στον αέρα του Mega: Ποια τραγουδίστρια θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026
Αποθεώνει τον Καρέτσα η ισπανική «As»: «Το αγόρι που ξεπέρασε τον Γιαμάλ»
Ηλεκτρονική Ταυτότητα: Πρόστιμο έως και 10% στην αξία του ακινήτου
Ρεύμα: Αλλάζουν οι χρεώσεις από 1η Νοεμβρίου - Οι ώρες που συμφέρει για πλυντήριο και θερμοσίφωνα
Καιρός: Μικρό «διάλειμμα ζέστης» πριν από την 28η Οκτωβρίου, πότε χαλάει ξανά - Πρόγνωση από την Ελίνα Καρέτσου
Ποδόσφαιρο
Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ
Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για 24αδα και 8αδα
Ομάδα
Παναθηναϊκός: Το video της μυστικής άφιξης Μπενίτεθ
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε video από την άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ στην Αθήνα, κάτω από άκρα μυστικότητα
Ομάδα
Εκτός μεταλλίων παρά τη μεγάλη προσπάθεια ο Λευτέρης Πετρούνιας
Ο Λευτέρης Πετρούνιας τα έδωσε όλα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στην Τζακάρτα, όμως κατετάγει τελικά 5ος
Ποδόσφαιρο
Παναθηναϊκός: Η Μπολόνια είπε «όχι» στα έξτρα εισιτήρια
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι αιτήθηκε αλλά δεν έλαβε επιπλέον εισιτήρια για τον αγώνα με τη Βίρτους στη Μπολόνια, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των φιλάθλων της