Η ΑΕΚ αθωώθηκε για το συμβάν με τον Στεφάν Λανουά και έπειτα εξέδωσε ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα. «Ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όλοι όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Την τελευταία εβδομάδα η ΠΑΕ ΑΕΚ επέλεξε πλην της αυτονόητης τοποθέτησης της μετά την λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, να μην μιλήσει δημόσια και να κινηθεί θεσμικά όπως πάντα.

Όσοι αυτοπροσδιορίστηκαν ως αντίδικοι της ηττήθηκαν κατά κράτος. Τώρα ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όλοι όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ».