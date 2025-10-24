Ημέρα ρεπό η χθεσινή για τον Ολυμπιακό. Στις εγκαταστάσεις του Ρέντη όμως, τεχνικό, ιατρικό τιμ και μια σειρά ποδοσφαιριστές ήταν κανονικά στις επάλξεις. Στις θέσεις τους με… αιτία. Τέσσερις πρωταγωνιστές (Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς, Φρανσίσκο Ορτέγκα, Ροντινέι) στο ιατρικό δελτίο των νταμπλούχων. Οι τρεις πρώτοι έχοντας κάνει «μαγνητική» το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από τη μάχη της Βαρκελώνης. Και ο προπονητής αποφασισμένος να τους περιμένει όλους για το ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ…

Ποιους θα δει σήμερα κιόλας στην προπόνηση. Σίγουρα τον Ροντινέι που είναι πλέον έτοιμος ιατρικά και θα διεκδικήσει μια θέση στην αποστολή. Σχεδόν σίγουρα όμως και τον Τσικίνιο που χθες ήταν η ευχάριστη έκπληξη. Αποχώρησε στο 29΄ λαβωμένος από το Μονζουίκ ο πορτογάλος μέσος. Εδωσε από την πρώτη στιγμή την εντύπωση πως έπεσε θύμα ενός μυϊκού τραυματισμού έχοντας μια ενόχληση στο ισχιακό νεύρο. Χθες όμως βγήκε στο γήπεδο και έτρεξε δείχνοντας πως λογικά ο τραυματισμός του δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό ώστε να θεωρηθεί απαγορευτικός για την Κυριακή. Αν καταφέρει σήμερα να προπονηθεί σε κανονικούς ρυθμούς; Τότε η γνώριμη θέση του πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην 11άδα τον περιμένει. Το σίγουρο είναι ότι είναι αποφασισμένος να είναι εκεί. Και αυτό αν μη τι άλλο κάτι δείχνει…

Για Ζέλσον και Ορτέγκα

Και οι άλλοι δύο; Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ούτε οι δικές τους απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν κάτι απαγορευτικό. Ο Ζέλσον Μαρτίνς έχει μια ενόχληση πίσω από το γόνατο (εξού και η αντικατάστασή του στην ανάπαυλα με την Μπαρτσελόνα). Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αποχώρησε με ενόχληση στον δεξιό προσαγωγό. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουν να προλάβουν να μπουν στο πρόγραμμα προπόνησης σήμερα ή έστω αύριο. Αν το κάνουν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα τους συμπεριλάβει κανονικά στην αποστολή. Ολοι τους βασικοί και σημαντικοί. Με επιρροή στη συνολική εικόνα. Και γνωρίζοντας καλά τόσο τη σημασία του πρώτου εντός έδρας ντέρμπι, όσο και του… timing. Πρέπει να αφήσει πίσω του ο Ολυμπιακός ότι έγινε στη Βαρκελώνη. Να το βγάλει από το μυαλό του. Και η αναμέτρηση με την ΑΕΚ του δίνει την ευκαιρία

Αφετηρία

Αντίστοιχα του δίνει και το δικαίωμα να τη στείλει πίσω στο μείον τρία (ισοβαθμούν με 16 στη δεύτερη θέση). Θέλει ως τη διακοπή ο νταμπλούχος να κάνει 3Χ3 στο πρωτάθλημα (Αρης εντός 1/11 και Κηφισιά εκτός 9/11 τα επόμενα) με τη φιλοδοξία να περάσει πρώτος (στις 9/11 ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ – 17 β. – παίζει εκτός με τον Παναθηναϊκό). Και θέλει φυσικά στο ίδιο διάστημα να νικήσει την Αϊντχόφεν (4/11) για να επιστρέψει δριμύτερος στο Champions League διεκδικώντας τις πιθανότητές του για πρόκριση στο top 24. Αν κάνει τη δουλειά την Κυριακή, ανοίγει ένα τέτοιο μονοπάτι. Η αναμέτρηση με την ΑΕΚ μπορεί να γίνει η κατάλληλη αφετηρία.