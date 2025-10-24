Η υγεία, η ευεξία και το ευ ζην αποκτούν τη δική τους σταθερή θέση στο MEGA News.

Από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, και κάθε Σάββατο στις 13:40, η Νόνη Δούνια παρουσιάζει το «Vita News», μία σύντομη και ταυτόχρονα ολοκληρωμένη εκπομπή υγείας με τεκμηριωμένες αναλύσεις αλλά και απλές, χρηστικές συμβουλές.

Με τη συμβολή εξειδικευμένων επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας, το «Vita News» φωτίζει όλα όσα αφορούν την πρόληψη, τη σωστή διατροφή, την ψυχική ισορροπία και τις νέες εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη. Η εκπομπή, σε συνεργασία με το περιοδικό Vita και το vita.gr, προσφέρει στους τηλεθεατές αξιόπιστες πληροφορίες και πρακτικά tips για μία πιο υγιή, ποιοτική και ισορροπημένη καθημερινότητα, με την πολυετή εμπειρία και την επιστημονική εγκυρότητα ενός περιοδικού που, εδώ και χρόνια, αποτελεί σημείο αναφοράς στην ενημέρωση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com, της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.