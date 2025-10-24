Αποκλειστικά στην κάμερα του «Buongiorno» και την Ευάννα Ζουμπούρογλου μίλησε ο Μανώλης Κονταρός, λίγο πριν τη guest εμφάνισή του στην επιτυχημένη σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συμμετάσχω σε αυτή την πολύ επιτυχημένη σειρά. Ο Κούλλης Νικολάου μου είπε “θέλω να έρθεις, να συμμετέχεις” και με πολύ χαρά το δέχτηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή την παρουσία του στο γλέντι του γάμου του «Παυλή» με τη «Δάφνη», που θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές απόψε στις 22:00, στο MEGA, μίλησαν για τον Μανώλη Κονταρό και αγαπημένοι ηθοποιοί της σειράς.

«Έχουμε την τύχη να έχουμε τον Κονταρό με το χορευτικό συγκρότημα από την Κρήτη και είναι “αλληλούια” για τη σειρά και για τους τηλεθεατές, πιστεύω», δήλωσε ο Κούλλης Νικολάου.

«Έχουμε έναν guest star πολύ δυνατό, πολύ μεγάλο, πολύ σπουδαίο από την Κρήτη», σχολίασε ο Απόστολος Γκλέτσος.

«Είναι μεγάλη μας χαρά που είναι εδώ ο Μανώλης Κονταρός», σημείωσε η Βάσια Παναγοπούλου.

«Είμαστε ευτυχείς γιατί υπάρχει εδώ ο μοναδικός λυράρης, τραγουδιστής, Κρητικός με την ομάδα του», ανέφερε η Άντζελα Γκερέκου

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Μανώλης Κονταρός προέβη σε προσωπικές εξομολογήσεις που συγκινούν.

«Έχω ακούσει να λένε πίσω από την πλάτη μου πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν ντρέπομαι να το πω, είμαι καλός άνθρωπος. Δεν βρίσκομαι ψηλά στην κορυφή, είναι άλλοι πιο ψηλά. Δεν είχα ποτέ μου έπαρση. Εάν γύριζα τον χρόνο πίσω θα έκανα τα ίδια λάθη», παραδέχθηκε.

Όπως αποκάλυψε, επίσης, το πιο τραγικό του λάθος ήταν ότι έκανε κι άλλες δουλειές και δεν ασχολιόταν με αυτό που αγαπά, αλλά τόνισε ότι το τραγούδι δεν τον εγκατέλειψε ποτέ.

«Η απώλεια του πατέρα μου. Έχει φύγει εδώ και πέντε χρόνια. Δεν το έχω ξεπεράσει», αποκάλυψε

Το ατύχημα που τον καθήλωσε

«Όταν έπαθα το ατύχημα, όλος ο κόσμος έκλαιγε. Όταν επέστρεψα, δεν άρεσε σε κάποιους», είπε. «Ενάμιση χρόνο μετά το ατύχημα κατάφερα και σηκώθηκα και περπατούσα με πατερίτσες. Μετά από πέντε χρόνια σταμάτησα τις φυσικοθεραπείες και τη γυμναστική, και “κατόρθωσα” να καθίσω πάλι στο καροτσάκι. Δεν σου κρύβω ότι τώρα το έχω ξαναβάλει πείσμα. Ήδη σηκώνομαι… Οι γιατροί μού έχουν πει να αφήσω τη δουλειά και να απομονωθώ σε κάποιο κέντρο για έξι μήνες, αλλά αυτό δεν μπορώ να το κάνω», πρόσθεσε.