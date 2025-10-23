Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα. Η συνάντηση προγραμματίζεται σε μια περίοδο έντονης εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Μιλώντας στο Fox Business Network, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι αναχωρεί για τη Μαλαισία, όπου θα έχει επαφές με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ. Στόχος των συνομιλιών είναι η αποκλιμάκωση της διαμάχης που έχει προκύψει από τους περιορισμούς του Πεκίνου στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και τα ενδεχόμενα αντίμετρα των ΗΠΑ, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο της APEC (31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου).

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι οι δύο ηγέτες διατηρούν τακτική επικοινωνία και τόνισε πως «θα ήταν κρίμα να σπαταλήσουν το πρώτο τετ-α-τετ τους κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου Τραμπ προσπαθώντας να ξεπεράσουν ορισμένα προβλήματα, αντί να προχωρήσουν σε έναν πιο εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας».