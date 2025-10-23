Σε άλλο ένα «χάσιμο χρόνου» χαρακτήρισε το Ντόναλτ Τραμπ την επικείμενη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο καθώς όπως είπε η Μόσχα εμμένει στις κόκκινες γραμμές της. Σε μια διπλωματική στροφή μάλιστα οι ΗΠΑ αποφάσισαν την επιβολή κυρώσεων κατά των δύο μεγαλύτερων ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών. Πρόκειται για τις Rosneft και της Lukoil. Μπορεί ο Τραμπ να κάνει στροφή στο Ουκρανικό;

Η απόφαση της ακύρωσης φαίνεται να ήρθε μετά το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι αξιωματούχοι που προετοίμαζαν την συνάντηση ότι το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών ήταν πολύ μεγάλο για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.

Είχε προηγηθεί η «παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία» του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Μέχρι και εχθές πάντως ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, βασικός σύμμαχος της Μόσχας στην ΕΕ, διατεινόταν ότι οι προετοιμασίες για μια συνάντηση στη Βουδαπέστη συνεχίζονται κανονικά.

Από την άλλη πλευρά Ευρωπαίοι και Ζελένσκι, προσπαθούν να πείσουν τον Ντόνταλτ Τραμπ ότι ο Πούτιν δεν είναι ειλικρινής. Ότι εκμεταλλεύεται την επιθυμία του Τραμπ για μια συμφωνία για να κερδίζει ο ίδιος χρόνο αλλά και εδάφη, χωρίς να μπαίνει επι της ουσίας σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με κανέναν.

Η κίνηση πάντως της ακύρωσης της συνάντησης σηματοδοτεί τη νεότερη μεταστροφή της κυβέρνησης Τραμπ – από την πίεση προς το Κίεβο να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, στη διαρκώς αυξανόμενη απογοήτευση από τις απαιτήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως αναφέρει και ο Guardian.

Οι εξελίξεις ωστόσο μόνο περισσότερη αβεβαιότητα προσφέρουν όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει και το δίκτυο Αλ Τζαζίρα. Η μια εξέλιξη μάλιστα διαδέχεται την άλλη με θύμα των εξελίξεων την ελπίδα για ειρήνη.

Ένα βήμα μπροστά, τρία πίσω…

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι βρέθηκε ξανά στον Λευκό Οίκο, ζητώντας την προμήθεια αμερικανικών πυραύλων Tomahawk, ελπίζοντας ότι θα επιτρέψουν στο Κίεβο να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Η προσπάθεια δεν ευοδώθηκε.

Την Τετάρτη, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η κυβέρνηση είχε άρει τους περιορισμούς στη χρήση των βρετανικών πυραύλων Storm Shadow από την Ουκρανία, επιτρέποντάς της να πραγματοποιεί επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, παρά τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον για πιθανή κλιμάκωση. Ο Τράμπ διέψευσε την είδηση.

«Το ρεπορτάζ της Wall Street Journal για την υποτιθέμενη έγκριση των ΗΠΑ στη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία είναι FAKE NEWS! Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους — από όπου κι αν προέρχονται ή όπως κι αν τους χρησιμοποιεί η Ουκρανία», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλτ Τραμπ.

Είναι πάρα πολλές οι φορές που οι ανακοινώσεις ήταν αισιόδοξες για το μέλλον του πολέμου και που οι διαπραγματευτικές διαδικασίες έδειχναν θετικά αποτελέσματα όμως η συνέχεια απογοήτευε όποια προσδοκία ειρήνης υπήρχε και φαίνεται ότι παραμένουμε ακόμα στο ίδιο επίπεδο.

Ο Ντόναλτ Τραμπ έχοντας βάλει ως προσωπικό στοίχημα την ειρήνη στην περιοχή φαίνεται να ψάχνει εναγωνίως τον μοχλό που θα πιέσει περισσότερο τον Πούτιν.

Ο Ρούτε και η ανακοίνωση ακύρωσης

Παρόν στην ανακοίνωση του Τραμπ ότι δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση των δυο ηγετών ήταν ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε ο οποίος μάλιστα μίλησε για την επόμενη ημέρα.

Η επιβολή κυρώσεων για τον Μαρκ Ρούτε είναι κάτι που θα μπορούσε να κινητοποιήσει τον Βλαδιμίρ Πούτιν σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όσο περνά ο καιρός η Ρωσία χάνει εδάφη. Η πρώτη επιβολή κυρώσεων πήγε τον Πούτιν στην Αλάσκα και άρα θεωρεί ότι και τώρα μετά την επιβολή των νέων κυρώσεων ο Πούτιν μπορεί να πιεστεί.

Αξίζει βέβαια να πούμε ότι τον χαρακτήρισε και ειρηνοποιό καθώς κατάφερε όπως είπε να φέρει ειρήνη σε 3 περιπτώσεις. Μεταξύ Γάζας και Ισραήλ, Αρμενμίας – Αζερμπατζάν και Ινδίας – Πακιστάν.

Τώρα αν θέσουμε το ερώτημα της επόμενης ημέρας. Μάλλον κανείς δεν γνωρίζει κυρίως γιατί δεν έχει βρεθεί ακόμα ο «μοχλός» που θα πιέσει πραγματικά τον Ρώσο Πρόεδρο.