Ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο έξι ανθρώπων, ανάμεσά τους δύο παιδιά, και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι επιθέσεις σημειώθηκαν καθώς τα σχέδια για σύνοδο κορυφής Ρωσίας – ΗΠΑ ανεστάλησαν, μετά την απόρριψη από τη Μόσχα πρότασης για κατάπαυση του πυρός.

Θραύσματα από καταρριφθέντα όπλα διασκορπίστηκαν σε πολλές συνοικίες του Κιέβου, προκαλώντας πυρκαγιές σχεδόν στις μισές από αυτές, σύμφωνα με τον Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας. Ο ίδιος έκανε σχετική ανάρτηση στο Telegram.

«Η Ουκρανία εδώ και καιρό συμφώνησε σε αμερικανική πρόταση για εκεχειρία, ενώ η Μόσχα κάνει τα πάντα για να συνεχιστεί η αιματοχυσία», δήλωσε ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του προέδρου Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στο Telegram, μετά τις νέες επιθέσεις. «Αυτό σημαίνει ότι οι συλλογικές ενέργειες κατά του Πούτιν είναι αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς και πρέπει όλοι να κάνουμε περισσότερα μαζί για να τον σταματήσουμε να σκοτώνει τον λαό μας».

Αναστολή σχεδίων για σύνοδο κορυφής Ρωσίας – ΗΠΑ

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά την απόφαση του Λευκού Οίκου να παγώσει τα σχέδια για συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Μόσχα απέρριψε τα αιτήματα για άμεση εκεχειρία, ενώ, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για συνάντηση.

Απώλειες και ζημιές σε πολλές περιοχές

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και άλλοι τέσσερις, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις στα περίχωρα, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι δέκα άτομα διασώθηκαν από πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην περιοχή Ντνιπρόβσκι, ενώ πέντε τραυματίες, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Οι επιθέσεις διήρκεσαν σχεδόν όλη τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες, αρχικά με βαλλιστικούς πυραύλους και στη συνέχεια με drones, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τη ρωσική πλευρά.

Πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

«Όλη τη νύχτα ο εχθρός χτυπούσε τις ενεργειακές υποδομές της χώρας», ανέφερε η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ μέσω Telegram, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ότι σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στις περισσότερες περιφέρειες, περιλαμβανομένου του Κιέβου και της γύρω περιοχής.

Στην περιφέρεια Πολτάβα, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή Μίρχοροντ, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Στη νοτιοανατολική Ζαπορίζια, που δέχεται συνεχείς βομβαρδισμούς, 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε νυχτερινές επιθέσεις, όπως δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.