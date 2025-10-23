Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη και να επιβάλει νέες κυρώσεις σε ρωσικές ενεργειακές εταιρείες.

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, ο Μεντβέντεφ χαρακτήρισε τις ενέργειες της Ουάσινγκτον ως προκλητικές, σημειώνοντας ότι η αμερικανική πλευρά «πάει γυρεύοντας» με τη Μόσχα.

«Οι ΗΠΑ είναι ο εχθρός μας, και ο φλύαρος “ειρηνοποιός” τους έχει αρχίσει τώρα πλήρως να πηγαίνει γυρεύοντας με τη Ρωσία», ανέφερε, αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μεντβέντεφ υποστήριξε ακόμη ότι «οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι μια πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας», προσθέτοντας πως ο Τραμπ «έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την παλαβή Ευρώπη».