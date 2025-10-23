Οταν ο Τίνο Καντεβέρε έβλεπε το όνομά του στο πινακάκι των βασικών για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ένιωθε και τη δικαίωση της προσπάθειας που κατέβαλλε τις προηγούμενες εβδομάδες.

Η χρονιά ξεκίνησε για τον 29χρονο επιθετικό με δύο θλάσεις που τον πήγαν πίσω αλλά δεν άργησε να καλύψει το χαμένο έδαφος και να… ψήσει τον Μανόλο Χιμένεθ να βγάλει για χάρη του τον Λορέν Μορόν από την ενδεκάδα.

Παρότι αγωνίστηκε μόνο για 45 λεπτά απέναντι στους «πράσινους», οι εντυπώσεις ήταν αρκετά θετικές και ο Ανδαλουσιανός τεχνικός σκόπευε να τον διατηρήσει στα βασικά του πλάνα και για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό η οποία ακολουθεί την επόμενη Κυριακή. Ωστόσο, η ατυχία «χτύπησε»πάλι την πόρτα του. Και αυτή τη φορά πιο δυνατά.

Η ρήξη έσω μηνίσκου που υπέστη στη χθεσινή προπόνηση σημαίνει ότι θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου -πιθανότατα σήμερα- και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία από 1 μέχρι 1,5 μήνα. Δηλάδη, στην καλύτερη θα επιστρέψει στις αρχές Δεκεμβρίου ή μέχρι τα μέσα εκείνου του μήνα.

Πάνω που «ανέβαινε» και προσέφερε στο κλαμπ εκείνον τον ποδοσφαιριστή που θα δημιουργούσε ανταγωνισμό στον Μορόν… Πάνω στη φάση που ένιωθε και ο ίδιος καλά με τον εαυτό του. Μία πολύ άτυχη στιγμή για τον ίδιο αλλά και για τον Άρη, ο οποίος ευτυχώς έχει και τον Αλφαρελά πέραν του Μορόν για το «9». Μία κατάσταση που το κλαμπ γνώριζε βέβαια ότι μπορεί να αντιμετωπίσει όταν έφερνε τον Καντεβέρε στη Θεσσαλονίκη, λόγω του «γεμάτου» ιατρικού φακέλου που έχει ο ποδοσφαιριστής.

Ο Καντεβέρε είναι σε επικοινωνία από χθες τόσο με το ιατρικό τιμ του Άρη όσο και με τον προσωπικό του γιατρό, έχοντας μπροστά του μία πρόκληση για να ξεπεράσει και να επιστρέψει για να συνεχίσει από εκεί που το άφησε.