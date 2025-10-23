Στη ΓΑΔΑ, υπό δρακόντεια μέτρα, έφτασαν στις δέκα το πρωί της Πέμπτης (23/10) οι 34 από τους συνολικά 37 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ξημερώματα στις 3 π.μ., ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις τους, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται, η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος εντόπισε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οκτώ πολυτελή αυτοκίνητα, ανάμεσά τους και μια Jaguar, στην κατοχή γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, γνωστού με το προσωνύμιο «Φραπές».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητα 2,5 εκατ. ευρώ και οκτώ οχήματα στην κατοχή του «Φραπέ» – Ελέγχεται για πόθεν έσχες και ξέπλυμα

Σύμφωνα με τις αρχές, ο συγκεκριμένος φέρεται να δήλωνε ψευδώς εκτάσεις σε διάφορες περιοχές για να εισπράττει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Λίγο πριν κλείσει η χρονιά, υπέβαλε διορθωτικές δηλώσεις, ισχυριζόμενος ότι οι εκτάσεις είχαν καταχωριστεί «εκ παραδρομής». Με αυτόν τον τρόπο, εισέπραττε τα χρήματα χωρίς να τα δηλώνει στο «Πόθεν Έσχες». Ο φάκελός του έχει ήδη σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και το Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμων. Ο ίδιος αρνείται κάθε παρανομία.

«Πάρτι» εκατομμυρίων με ανύπαρκτα χωράφια και ψεύτικους αγρότες

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι έλεγχοι αποκάλυψαν πάρτι εκατομμυρίων ευρώ με παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 37 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές, ανάμεσά τους άτομα εντελώς άσχετα με την αγροτική παραγωγή: Σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, φυσικοθεραπευτές, ακόμη και DJ.

Οι δύο φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος είναι υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ): ένας 38χρονος πρώην υπάλληλος στα Γιαννιτσά και ένας 36χρονος γεωπόνος από το Ηράκλειο Κρήτης. Μέσω του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντόπιζαν αδήλωτες εκτάσεις και βοσκοτόπια, τα οποία δήλωναν ψευδώς στο όνομα «συνεργατών» τους, εξασφαλίζοντας παράνομες επιδοτήσεις.

Επιπλέον, «φούσκωναν» τεχνητά τον αριθμό των ζώων που δήλωναν, ώστε να αυξάνουν το ύψος των ενισχύσεων. Μέρος των χρημάτων ξεπλενόταν μέσω εικονικών τιμολογίων, πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και νόμιμων επιχειρήσεων, όπως καταστήματα ενδυμάτων.

Ζημία άνω των 19,6 εκατ. ευρώ στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Η προκαταρκτική έρευνα εντόπισε 324 άτομα που φέρονται να έλαβαν επιδοτήσεις, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 125 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων 42 θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Από τους 37 συλληφθέντες, 21 προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη, 11 από την Πέλλα και 2 από τα Ιωάννινα, ενώ στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες ανακρίσεις υπό την εποπτεία στελεχών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Άντρα παρανομίας» τα ΚΥΔ

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, έκανε λόγο για «χαώδη κατάσταση» στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, όπου διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις σε πάνω από το 50% των ελέγχων.

Συνολικά, στα 170 από τα 225 ΚΥΔ εντοπίστηκαν σοβαρές παρατυπίες, με τα πρόστιμα να ξεπερνούν το 1,1 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση, που χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως «η μεγαλύτερη απάτη αγροτικών επιδοτήσεων στη χώρα», αναμένεται να έχει σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες.