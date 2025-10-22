Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δημοσιοποίησε επίσημη ανακοίνωση για τις 37 συλλήψεις που έγιναν σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο ερευνών για παράνομες επιδοτήσεις που συνδέονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο κείμενο της ανακοίνωσης γίνεται αναφορά και στον τρόπο δράσης των εμπλεκομένων.

Όλη η ανακοίνωση:

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνέλαβε 37 μέλη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που εμπλέκεται σε εκτεταμένη απάτη αγροτικών επιδοτήσεων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Λουξεμβούργο, 22 Οκτωβρίου 2025) – Στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα, εντοπίστηκε οργανωμένη εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό, μεγάλης κλίμακας σχέδιο απάτης σχετικά με επιδοτήσεις, καθώς και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι από τουλάχιστον το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση έως και σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκμεταλλεύονταν διαδικαστικά κενά κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται επίσης να δήλωναν ψευδώς αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενώ φούσκωναν τεχνητά τον αριθμό των ζώων τους για να αυξήσουν το ύψος των επιδοτήσεων που ελάμβαναν. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, να διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμείγνυαν με νόμιμα εισοδήματα. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά πολυτελών αγαθών, ταξιδιών και οχημάτων, με σκοπό τη νομιμοφάνεια των χρημάτων.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα, εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτούς, 42 άτομα θεωρείται ότι εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση και αποτελούν ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι περισσότεροι φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη διευκόλυνση της απάτης.

Η διερεύνηση και οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των μελών της εγκληματικής οργάνωσης εφαρμόζονται από την Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU).

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι το ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιο για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.