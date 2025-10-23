Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ανακοίνωσε ότι τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα στην περίπτωση της 16χρονης, η οποία εντοπίστηκε αναίσθητη έξω από κέντρο διασκέδασης στο Γκάζι και δυστυχώς κατέληξε. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 19ης Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του νοσοκομείου, η ανήλικη διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία, χωρίς να έχει ταυτοποιηθεί και χωρίς συνοδό. Κατά την εισαγωγή της στο Καρδιολογικό Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη και χωρίς ηλεκτρική δραστηριότητα.

Οι εφημερεύοντες ιατροί προχώρησαν άμεσα σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, η οποία διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την αναισθησιολόγο της βάρδιας. Παρά τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψη της νεαρής κοπέλας.

Κατά τη διάρκεια των ιατρικών ενεργειών, ο νοσηλευτής βάρδιας επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις εξωνοσοκομειακής ανακοπής αγνώστων στοιχείων. Λίγο αργότερα, στο νοσοκομείο προσήλθαν οι γονείς της 16χρονης, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώρισή της.

Από τον «Ευαγγελισμό» επισημαίνεται ότι τηρήθηκαν πλήρως τα προβλεπόμενα ιατρικά και διοικητικά πρωτόκολλα, ενώ έχει ήδη ενεργοποιηθεί η διαδικασία νεκροψίας – νεκροτομής για τη διαλεύκανση των αιτιών του θανάτου.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΓΕΛΙΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι. Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα σε καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της. Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από τον νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου. Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους. Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».