Σοκαρισμένη παραμένει η ελληνική κοινωνία από τον θάνατο 16χρονης, πιθανότατα από κατανάλωση αλκοόλ, στη μέση του δρόμου στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι, πολύ κοντά στο κλαμπ όπου λίγη ώρα νωρίτερα διασκέδαζε με την παρέα της, αλλά και από το γεγονός ότι την ίδια μέρα το ΕΚΑΒ κλήθηκε για άλλα τρία περιστατικά παιδιών σε κατάσταση μέθης στον ίδιο δρόμο.

Η 16χρονη διασκέδαζε μαζί με φίλες και φίλους της, οι οποίοι κατέθεσαν ότι είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10) ένιωσε έντονη αδιαθεσία, βγήκε έξω από το μαγαζί και κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο. Επικράτησε πανικός και ειδοποίηθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου μετέφερε εσπευσμένα την ανήλικη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Ο πατέρας της 16χρονης μετέβη αρκετές ώρες μετά, το απόγευμα της Κυριακής μετεβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας και έκανε γνωστό το περιστατικό, καθώς ούτε το ΕΚΑΒ, ούτε το νοσοκομείο, είχαν ενημερώσει την Αστυνομία και ζήτησε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του παιδιού του. Ωστόσο, από την ώρα που συνέβη το περιστατικό μέχρι την ώρα που ενημερώθηκε η Αστυνομία, χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την διεξαγωγή της έρευνας και την λήψη καταθέσεων.

Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων, το ίδιο βράδυ το ΕΚΑΒ παρέλαβε από τον ίδιο δρόμο αλλά τρία παιδιά σε κατάσταση μέθης και τα μετέφερε σε νοσοκομεία. Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα, γιατί δεν ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή η Αστυνομία, η οποία αν διαπίστωνε οτιδήποτε μεμπτό, θα συνελάμβανε επ’ αυτοφώρω τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο λειτουργίας του κλαμπ. Οι αστυνομικές Αρχές έφτασαν καθυστερημένα στο νυχτερινό κέντρο, πήραν όλα τα μπουκάλια αλκοόλ από το κατάστημα, για να δουν εάν ήταν νοθευμένα τα ποτά, ενώ πήραν και τα καταγραφικά από τις κάμερες ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Ανηλίκων της Ασφάλειας.