Σοκ προκαλεί η είδηση, ότι ένα 16χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του έξω από ένα κλαμπ όπου διασκέδαζε στο Γκάζι, τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη διασκέδαζε με την παρέα της σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα βγήκε από τον χώρο, περπάτησε μερικά μέτρα στην οδό Δεκελέων και έπεσε στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις της. Οι φίλη της ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου την μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Λίγη ώρα αργότερα ο πατέρας της 16χρονης προσκόμισε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας την αναγγελία θανάτου του παιδιού του.

Την προανάκριση την έχει αναλάβει το Τμήμα Ανηλίκων της Ασφάλειας, αστυνομικοί του οποίου έχουν επισκεφθεί ήδη το κλαμπ και σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από καταθέσεις, έχουν πάρει και μπουκάλια με αλκοόλ, που φέρεται να κατανάλωσε η ανήλικη. προκειμένου να εξετάσουν το περιεχόμενό τους.