Αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί ο θάνατος της 16χρονης που πέθανε έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου 2025, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές.

Τα αίτια του τραγικού περιστατικού αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Παράλληλα, δείγματα από τα ποτά που κατασχέθηκαν στο κλαμπ όπου διασκέδαζε η ανήλικη θα υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν περιείχαν ουσίες που μπορεί να συνέβαλαν στον θάνατό της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα η 16χρονη ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε έξω για να πάρει αέρα και λίγα λεπτά αργότερα κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ να την επαναφέρουν, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 1:50 για «ανακοπή 16χρονης επί της οδού Δεκελέων 18». Οι διασώστες έφτασαν άμεσα και ξεκίνησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ ή το νοσοκομείο, αλλά μόνον όταν ο πατέρας της ανήλικης κατήγγειλε το περιστατικό, γεγονός που καθυστέρησε την έρευνα. Ο πατέρας του κοριτσιού απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, με αποτέλεσμα να κινηθεί η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών του θανάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η 16χρονη φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς, έχοντας προηγουμένως καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Την ίδια νύχτα, στην περιοχή όπου εντοπίστηκε το κορίτσι, άλλα τρία άτομα μεταφέρθηκαν επίσης σε νοσοκομεία, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τις συνθήκες διασκέδασης και κατανάλωσης αλκοόλ.