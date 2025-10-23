Οι κτηνοτρόφοι και οι γαλακτοβιομηχανίες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανές ελλείψεις αιγοπρόβειου γάλακτος τους επόμενους μήνες, εξαιτίας της ευλογιάς που έχει πλήξει τα ζώα. Η μείωση της παραγωγής αναμένεται να φτάσει το 27% σε σχέση με πέρυσι, με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές παραγωγού αλλά και στα ράφια των καταστημάτων. Ιδιαίτερα η φέτα φαίνεται να δέχεται μεγαλύτερη πίεση, καθώς η ζήτηση παραμένει υψηλή, ενώ η πρώτη ύλη λιγοστεύει.

«Ήδη συζητιέται μία αύξηση τιμών παραγωγού της τάξεως των επτά με δέκα λεπτών. Το διάστημα αυτό εμείς θεωρούμε όμως ότι αυτή η τιμή είναι αρκετά χαμηλά σε σχέση με το κόστος παραγωγής. Αυτό που ζητάμε είναι ότι θα πρέπει να επανέλθουμε σε τιμές που υπήρχαν το διάστημα πριν τον κορoνοϊό», τονίζει ο Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, ενώ οι γαλακτοβιομηχανίες προειδοποιούν για νέες ανατιμήσεις σε γάλα, γιαούρτι και φέτα.

Η τιμή παραγωγού για το πρόβειο γάλα αναμένεται να αυξηθεί από τα 1,35 με 1,4 ευρώ στα 1,65 ευρώ το κιλό, ενώ σε ότι αφορά στο κατσικίσιο εκτιμάται ότι θα κινηθεί πάνω από το 1 ευρώ το κιλό από τα 85 με 89 λεπτά του ευρώ που είναι σήμερα.

Ήδη, πάντως, οι γαλακτοβιομηχανίες αναφέρουν ότι παρατηρούνται ελλείψεις στο γάλα, προειδοποιώντας για νέες ανατιμήσεις στο επόμενο διάστημα, κυρίως στη φέτα. Έτσι, η τιμή της από τα 12,5 – 13 ευρώ το κιλό σήμερα, δεν αποκλείεται τη νέα χρονιά να ξεπεράσει ακόμη και τα 14 ευρώ το κιλό.

Κίνδυνος νέων ανατιμήσεων στη φέτα»

«Οι ελλείψεις που υπάρχουν είναι στην πρώτη ύλη. Δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί ως έχουν στο τελικό προϊόν, διότι το τελικό προϊόν παράγεται από μια πρώτη ύλη που έχει παραχθεί πριν από μερικούς μήνες, διότι ωριμάζει και πάντα μιλάμε για τη φέτα. Έτσι, με δεδομένη την ίδια την ζήτηση, θα έχουμε αύξηση στην τιμή» δήλωσε ο Χρήστος Αποστολόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου γαλακτοβιομηχανίας επισημαίνει τον κίνδυνο να υπάρχουν ακόμη και ελλείψεις στην φέτα στην εγχώρια αγορά, καθώς από τους 140.000 τόνους που ανέρχεται η ελληνική παραγωγή, οι 91.000 τόνοι εξάγονται.

Ανατιμήσεις όμως αναμένονται και σε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το γάλα και το γιαούρτι.