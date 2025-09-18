Η παραγωγή φέτας αντιμετωπίζει σοβαρές πιέσεις λόγω της συνεχιζόμενης επιδημίας ευλογιάς που πλήττει τον πληθυσμό των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα. Οι κτηνοτρόφοι και οι τυροκομικές επιχειρήσεις προειδοποιούν ότι οι μειωμένες ποσότητες γάλακτος θα περιορίσουν την παραγωγή φέτας τους επόμενους μήνες, με αποτέλεσμα πιθανές αυξήσεις τιμών έως και 10% από τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με δηλώσεις παραγωγών που μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ και στοιχεία που παρουσίασε το Action24, η βαρελίσια φέτα, που το 2024 κόστιζε 13,34 ευρώ το κιλό και το 2025 ανήλθε στα 13,86 ευρώ, μπορεί σε περίπτωση που αποφασίσουν lockdown μπορεί να φτάσει τα 16,63 ευρώ ανά κιλό. Οι αυξήσεις συνδέονται άμεσα με την ανάγκη περιορισμού της νόσου και την αναγκαστική θανάτωση ζώων, που τις τελευταίες εβδομάδες έχουν φτάσει τις 300.000 (έναντι 262.000 τον Αύγουστο), ποσοστό περίπου 3% του πραγματικού ζωικού κεφαλαίου της χώρας, σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι επόμενοι μήνες κρίνονται καθοριστικοί για την τυροκομία και την κτηνοτροφία, ενώ οι εξαγωγικές επιχειρήσεις ανησυχούν για τυχόν πρόσθετους ελέγχους σε διεθνείς αγορές, αν η Ελλάδα χαρακτηριστεί «χώρα αναγκαστικού εμβολιασμού».

Τα μέτρα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας είπε ότι αν δεν έχουν αποτέλεσμα τα μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που έχει λάβει το ΥΠΑΑΤ, τότε η χώρα θα πάει σε καθολική απαγόρευση μετακίνησης και διακίνησης όλων των ζώων σε ολόκληρη την επικράτεια, κάτι που θα σημάνει «πάγωμα εμπορίου».

«Μετά τις 15 Απριλίου -όταν είχαμε καταφέρει να έχουμε σχεδόν μηδενισμό των κρουσμάτων- λόγω του ότι χαλάρωσαν τα μέτρα ενόψει των εορτών του Πάσχα και σε συνδυασμό με την κουρά των προβάτων η οποία ακολούθησε αλλά και τις αγοραπωλησίες των ζώων, παρουσιάστηκε αύξηση των κρουσμάτων», ανέφερε Χρ. Κέλλας, μιλώντας στην ΕΡΤ και έκανε γνωστό ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε περί τις 92.000 θανατωμένα ζώα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, από τα 262.000, τα 92.000 είναι στη Θεσσαλία».

Περιγράφοντας τα τρία μέτρα που αποφασίστηκαν, ο υφυπουργός σημείωσε:

Οι κτηνίατροι, όλοι οι υπάλληλοι θα βρεθούν στο πεδίο και από τους εποπτευόμενους οργανισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως των Περιφερειών.

Εντατικοί έλεγχοι στις εκτροφές.

Δημιουργία σταθμών απολύμανσης καθ’ υπόδειξιν των περιφερειαρχών, στα σημεία δηλαδή από τα οποία διέρχονται προς πλούσιες σε κτηνοτροφία περιοχές, τα αυτοκίνητα των ζωοτροφών ή των γαλακτοκομιών, θα γίνεται απολύμανση και σε δεύτερο χρόνο θα εξετάσουμε τη δυνατότητα να δίδεται χαρτί ότι έχει απολυμανθεί, ώστε μόνο τότε να μπορεί να παραλαμβάνει γάλα ένα αυτοκίνητο.

Και βεβαίως η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από πλευράς κτηνοτρόφων και από πλευράς βεβαίως και από τους υπόλοιπους φορείς.

«Μόνο με τη στενή συνεργασία όλων μπορούμε να εκριζώσουμε την ευλογιά και πρέπει να το κάνουμε», τόνισε ο Χρήστος Κέλλας, ο οποίος όμως προειδοποίησε ότι «αν δεν πετύχουν αυτά τα μέτρα, το επόμενο μέτρο θα είναι η εφαρμογή lockdown, καθολική απαγόρευση μετακίνησης και διακίνησης όλων των ζώων σε όλη τη χώρα».

Αυτό σημαίνει σύμφωνα με τον υφυπουργό «πάγωμα εμπορίου. Δεν θα παραδίδουν γάλα, δεν θα παραδίδουν κρέας. Δεν θα υπάρχουν σφαγές σε όλη τη χώρα. Μπορεί να το εφαρμόσουμε για μία βδομάδα, δέκα μέρες στην αρχή να δούμε το αποτέλεσμα και να δούμε πως θα πάει παρακάτω. Γιατί ξέρετε, είναι ένα δύσκολο μέτρο. Δεν είναι κάτι εύκολο και γι’ αυτό και κοιτάμε και το αφήνουμε τελευταίο. Θα είναι ένα μέτρο που θα έχει αντίκτυπο στην αγορά, γι’ αυτό και είναι ένα μέτρο το οποίο αποφεύγουμε όπως ο διάολος το λιβάνι. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε με την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και με τη συνεργασία σε στενή συνεργασία καταρχήν κτηνοτρόφων, περιφερειών, δήμων και βεβαίως και του Υπουργείου.»

Επίσης, ο υφυπουργός τόνισε ότι «απόκρυψη κρούσματος ή καθυστερημένη ειδοποίηση θα επισύρει και ποινικές ευθύνες και διοικητικές ευθύνες» καθώς και ότι «τα εμβόλια τα οποία υπάρχουν είναι και ανεπαρκή και αναποτελεσματικά» ενώ διέψευσε ότι έχει γίνει εμβολιασμός σε ευρωπαϊκό κράτος.