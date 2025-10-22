Πολωνοί συνοριοφύλακες συνέλαβαν έναν 79χρονο καταζητούμενο από την Κροατία , υπήκοο Σερβίας – Κροατίας, με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, που κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκλήματα πολέμου το 1991 στην Γιουγκοσλαβία.

Ειδικότερα, η Κροατία ισχυρίζεται ότι ο συλληφθείς έδωσε διαταγές για παράνομες κρατήσεις, βασανιστήρια και εκτελέσεις πολιτών, καθώς και για πλιάτσικο και εμπρησμό και συμμετείχε στην τέλεση των προαναφερόμενων πράξεων, όταν ήταν μέλος των σερβικών παραστρατιωτικών δυνάμεων στην αιματηρή δεκαετία του 1990, που συγκλόνισε τα Βαλκάνια.

Ο 79χρονος, γνωστός μόνο με το όνομα Ζίβκο Ζ., λόγω των νόμων για την ιδιωτικότητα, που εφαρμόζονται στην Πολωνία, συνελήφθη στο Αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, ενώ δηλώνει αθώος για τις κατηγορίες, που τον βαραίνουν.