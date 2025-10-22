Ο Μελ Γκίμπσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα «The Resurrection Of The Christ», το οποίο αναμένεται να αποτελέσει το πιο ακριβό πρότζεκτ που θα παρουσιαστεί στην επερχόμενη American Film Market (AFM).

Σύμφωνα με το Deadline, ο προϋπολογισμός της διμερής παραγωγής εκτιμάται στα 200 εκατομμύρια δολάρια — ποσό εξαιρετικά σπάνιο για την ανεξάρτητη κινηματογραφική αγορά. Η Lionsgate, που έχει αναλάβει τη διανομή, παρουσιάζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ένα μεγάλο στοίχημα, μετά την προβολή της ταινίας «Hunger Games» στις Κάννες.

Το φιλμ, που αυτή την περίοδο γυρίζεται στα στούντιο της Cinecittà στη Ρώμη, προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει το 2027. Το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027, ενώ το δεύτερο θα ακολουθήσει 40 ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 6 Μαΐου, ανήμερα της εορτής της Ανάληψης του Κυρίου.

Η νέα ταινία αποτελεί τη συνέχεια του «The Passion of the Christ» (2004). Όπως έχει δηλώσει ο Γκίμπσον, η πλοκή θα είναι μια «σουρεαλιστική, οξυδερκής διαδρομή» που θα εμβαθύνει όχι μόνο στην Ανάσταση, αλλά και στην κάθοδο στην Κόλαση και την πτώση των Αγγέλων.

Εντυπωσιακές σκηνές και διεθνές καστ

Πηγές του Deadline αναφέρουν ότι η ταινία θα περιλαμβάνει εκτεταμένες σκηνές μάχης ανάμεσα σε αγγέλους και δαίμονες, καθώς και συγκρούσεις των δυνάμεων του «καλού και του κακού» σε διαφορετικά βασίλεια — στοιχείο που εξηγεί εν μέρει τον υψηλό προϋπολογισμό.

Το σενάριο υπογράφουν ο ίδιος ο Γκίμπσον και ο Ράνταλ Γουάλας, ενώ την παραγωγή έχουν αναλάβει από κοινού με τον επί χρόνια συνεργάτη του στην Icon Productions, Μπρους Ντέιβι.

Στον ρόλο του Ιησού εμφανίζεται ο Φινλανδός ηθοποιός Jaakko Ohtonen, τη Μαρία Μαγδαληνή υποδύεται η Κουβανή Mariela Garriga, ενώ την Παναγία ενσαρκώνει η πολωνικής καταγωγής Kasia Smutniak. Το καστ συμπληρώνουν ο Pier Luigi Pasino ως Πέτρος, ο Riccardo Scamarcio ως Πόντιος Πιλάτος και ο Rupert Everett σε έναν ακόμη μη αποκαλυπτόμενο ρόλο.

Η επιτυχία του πρώτου μέρους

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία του 2004, που επικεντρωνόταν στις τελευταίες 12 ώρες πριν τη σταύρωση του Ιησού, σημείωσε εισπράξεις 612 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, με προϋπολογισμό μόλις 30 εκατομμύρια. Το «The Passion of the Christ» απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, στις κατηγορίες Καλύτερου Μακιγιάζ, Καλύτερης Φωτογραφίας και Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.