Δύο άτομα, ένας 33χρονος αλλοδαπός και ένας 28χρονος ημεδαπός, συνελήφθησαν από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας για κλοπές συνολικής αξίας περίπου 7.000 ευρώ που φέρονται να διέπραξαν μέσα σε μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες είχαν εισέλθει την περασμένη Κυριακή σε σπίτι 27χρονου στο κέντρο της πόλης, απ’ όπου αφαίρεσαν 2.000 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, προσωπικά έγγραφα και διάφορα αντικείμενα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι μία εβδομάδα νωρίτερα οι ίδιοι δράστες είχαν διαρρήξει το σπίτι μιας 25χρονης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, αφαιρώντας 5.000 ευρώ, κοσμήματα και προσωπικά της αντικείμενα.

Κατά τη σύλληψή τους, στην κατοχή τους βρέθηκε σακίδιο με πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν διάφορα αντικείμενα και κοσμήματα, για τα οποία διερευνάται το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.