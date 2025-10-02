Eγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας έκαναν διαρρήξεις σε σπίτια σε περιοχές της Θεσσαλονίκης εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης ανέρχεται τουλάχιστον στο χρηματικό ποσό των 26.500 ευρώ.

Στο πλαίσιο επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, πρωινές ώρες χθες, στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 4 άτομα, από τα οποία 3 μέλη της οργάνωσης και συγκεκριμένα 3 ημεδαποί και μία αλλοδαπή, ηλικίας 41, 41, 38 και 39 ετών αντίστοιχα, ενώ αναζητούνται άλλα 2 μέλη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, απείθεια, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, την παρακολούθηση ραδιοφάσματος και της ψηφιοποίησης των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων, καθώς και για την αστυνομική διάταξη για την άσκηση του επαγγέλματος των αργυραμοιβών.

Όπως προέκυψε έπειτα πολύμηνη έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από το Μάιο έως και τον Οκτώβριο 2025, συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, προκειμένου να προβαίνουν κατ’ επάγγελμα, με την ίδια ή διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, στην τέλεση διαρρήξεων οικιών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης:

-προέβαιναν στην επιλογή πολυκατοικιών στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όπου μετέβαιναν τόσο πρωινές όσο και απογευματινές ώρες, είτε με όχημα μέλους της οργάνωσης, είτε με μισθωμένο αυτοκίνητο, τις οποίες επιτηρούσαν

-αφού βεβαιώνονταν για την απουσία ενοίκων, προσέγγιζαν τους υποψήφιους «στόχους» και προέβαιναν στη διάρρηξη των οικιών μέσω της παραβίασης κεντρικών θυρών με τη χρήση ειδικών και εξειδικευμένων διαρρηκτικών εργαλείων και αντικλειδιών, χωρίς ίχνη παραβίασης, με σκοπό να αφαιρέσουν από το εσωτερικό τους χρηματικά ποσά, αντικείμενα και τιμαλφή – χρυσαφικά μεγάλης χρηματικής αξίας,

-για την προσέγγιση και διαφυγή από τους τόπους των διαρρήξεων λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιτηρώντας συνεχώς το χώρο γύρω τους, πραγματοποιώντας αναστροφές ή απότομους ελιγμούς κατά την κίνησή τους,

-στο πλαίσιο καταμερισμού των «επιχειρησιακών» τους ρόλων ορισμένοι προέβαιναν στη διάρρηξη των οικιών, ενώ οι υπόλοιποι παρέμεναν εξωτερικά για να ειδοποιήσουν σε περίπτωση παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων ή πολιτών αλλά και για να διασφαλίσουν τη γρήγορη διαφυγή τους, ενώ

-για τα τιμαλφή που αφαιρούσαν, μετέβαιναν σε ενεχυροδανειστήριο στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να τα πουλήσουν και να αποκομίσουν παράνομα οικονομικά οφέλη.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις διαρρήξεων σε οικίες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς σε σωματικές έρευνες των συλληφθέντων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

-μεταλλικό πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε -7- φυσίγγια και -8- επιπλέον φυσίγγια σε νάιλον συσκευασία,

-αεροβόλο τυφέκιο με γεμιστήρα που περιείχε πλαστικά σφαιρίδια, μαχαίρι,

-διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές και παιχνιδομηχανές, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (tazer), -2- φορητοί πομποδέκτες ενδοεπικοινωνίας, ακουστικό φορητού πομποδέκτη,

-ξύλινη συσκευασία που περιείχε διάφορα εξαρτήματα λείανσης μετάλλων,

-σετ κεφαλών λείανσης μετάλλων – κλειδιών, πλήθος σετ καρυδάκια και εργαλείων χειρός,

-επιτραπέζιος τροχός λείανσης μετάλλων – κλειδιών, -2- ηλεκτρικοί λειαντήρες, σετ κεφαλών λείανσης μετάλλων – κλειδιών,

-2 μεταλλικές μεγγένες (μόρσα) και μεταλλική μέγγενη, μικρού μεγέθους,

-3 μεταλλικοί κόφτες, 3 μεταλλικά αναδιπλούμενα πολυεργαλεία, 2 ρολά από αλουμινοταινίες (μη σφραγιστές),

-εργαλείο διάνοιξης κλειδαριών θύρας, με -2- αυτοσχέδια αντικλείδια και -3- εξαρτήματα, κρυμμένα σε κάλτσα,

-πουγκί, που περιείχε -7- κλειδιά – αντικλείδια, ομφαλός κλειδαριάς θύρας, ζευγάρι γάντια χειρός, κλειδιά θωρακισμένης πόρτας,

-μπιζουτιέρα, που περιείχε πλήθος κοσμημάτων και ρολογιών, γυναικείο ρολόι χειρός,

-σάκος που περιείχε εξοπλισμό αναρρίχησης (ιμάντες, σχοινιά, κρίκους, γάντζων κτλ),

-μαύρη θήκη που περιείχε δύο μηχανισμούς αντικλειδιών, διάφορες μεταλλικές λεπίδες που προσαρμόζονται στα ανωτέρω αντικλείδια και μικρό κατσαβίδι,

-συσκευή κινητής τηλεφωνίας, το χρηματικό ποσό των -2.370- ευρώ,

-Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής και

-μεταλλικό κυτίο, συσκευασίας ποτού, το οποίο περιείχε νάιλον σακούλα με επανατατικό ελατήριο και πλαστική βάση γεμιστήρα, -2- φυσίγγια κρότου και γεμιστήρα, -2- πιστόλια κρότου και γεμιστήρα και -3- φορητοί πομποδέκτες με τοποθετημένη μπαταρία και κεραία.

Παράλληλα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ενεχυροδανειστήριο, προέκυψε ότι η 39χρονη αλλοδαπή, ιδιοκτήτρια του δεν είχε προβεί στην προβλεπόμενη αναγγελία άσκησης επαγγέλματος αργυραμοιβού.

Επιπλέον, κατά την προσαγωγή της στην έδρα της Υποδιεύθυνσης, αρνήθηκε να επιδείξει το εσωτερικό περιεχόμενο δερμάτινης τσάντας πλάτης, που ήταν τοποθετημένη αρχικά σε γραφείο εντός του καταστήματος, ενώ νωρίτερα η ίδια έξω από το κατάστημα προέβη φώναζε και κλωτσούσε το σταθμευμένο υπηρεσιακό όχημα χωρίς να προκαλέσει σε αυτό κάποια φθορά.

Εντός της τσάντας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ράβδος χρυσού, συνολικού βάρους 220,7 γραμμαρίων, ράβδος χρυσού συνολικού βάρους 517 γραμμαρίων και διάφορα χρυσά νομίσματα και κοσμήματα.

Τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν αρμοδίως, ενώ τα κατασχεθέντα πειστήρια θα ερευνηθούν ως προς το αξιόποινο της προέλευσής τους.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις κλοπών.

Εις βάρος τους ασκήθηκε δίωξη, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, παραβίαση απορρήτου, οπλοκατοχή, απείθεια και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και παραμένουν υπό κράτηση.