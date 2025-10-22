Ο Όσκαρ Πιάστρι αρχίζει να ζορίζεται στην προσπάθειά του να κατακτήσει το πρώτο του πρωτάθλημα F1 τη στιγμή που ο Φερστάπεν πατάει γκάζι και ο Ομόσταβλος του έχει σχέδιο …εξόντωσης του.

Αφού κέρδισε το Ολλανδικό GP πριν από τέσσερις αγώνες, ο Πιάστρι διατηρούσε προβάδισμα 34 βαθμών έναντι του teammate του Λάντο Νόρις και 104 βαθμών από τον τρίτο Φερστάπεν, αλλά ακολούθησε μια καθοδική πορεία στην απόδοση του και στη συνέχεια ένα άσχημο Σαββατοκύριακο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι διαφορές να μειωθουν σε μόλις 12 και 40 βαθμούς , αντίστοιχα.

Ο Αυστραλός αγωνίζεται για το παγκόσμιο πρωτάθλημα για πρώτη φορά, αλλά η ανάκαμψη του Φερστάπεν τον προβληματίζει!

Ωστόσο, ο Νόρις έχει ξεπεράσει τον Πιάστρι τις τελευταίες εβδομάδες. Ο πρωταθλητής της F1 του 2009, Τζένσον Μπάτον, εξήγησε πώς ο Πιάστρι μπορεί να αρχίζει να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, την ώρα που προσπαθεί να γίνει ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής της Αυστραλίας μετά τον Άλαν Τζόουνς το 1980.