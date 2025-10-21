Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Βαρκελώνη, καθώς στις 19:45 Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν στο «Μονζουίκ» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Περισσότεροι από 3.000 οπαδοί των «ερυθρόλευκων» έχουν κατακλύσει την πόλη και την έχουν μετατρέψει σε μικρό… «Γεώργιος Καραϊσκάκης», κάνοντας ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού πηγαίνουν μαζικά προς το γήπεδο και την ίδια ώρα τραγουδούν συνθήματα, σε μία ατμόσφαιρα η οποία θυμίζει Πειραιά!

Ιδιαίτερη αναφορά στα social media έκανε και η Marca:

🇬🇷 ‘Invasión’ griega en Montjuïc. 2.500 aficionados de Olympiacos han de ser escoltados por la policía en la previa del encuentro contra el Barcelona 📲 @MCTorresA pic.twitter.com/YB8XH8txWv — MARCA (@marca) October 21, 2025