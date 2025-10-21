Περίπου μια ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης έγινε γνωστή η ενδεκάδα που θα παρατάξουν οι Μπλαουγκράνα, οι οποίοι μετρούν επιστροφές αλλά κι απουσίες.

Ο Λαμίν Γιαμάλ ξεκινάει βασικός για τους Καταλανούς, με τους Ράσφορντ και Φερμίν Λόπεθ να σχηματίζουν την επιθετική γραμμή. Κασάδο και Πέδρι δεσπόζουν στο χώρο της μεσαίας γραμμής μαζί με ένα όνομα- έκπληξη: Τον 17χρονο, Ντρο Φερνάντες, ο οποίος μετράει ένα 45λεπτο για φέτος με τους Καταλανούς στον νικηφόρο αγώνα κόντρα στη Σοσιεδάδ.

Την τετράδα στην αμυντική γραμμή απαρτίζουν οι Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία και Μπαλντέ, με τον Γάλλο σε ρόλο δεξιού μπακ. Κάτω από τα δοκάρια ο Βόιτσεχ Σέζνι, ο οποίος θα αντικαταστήσει τους τραυματίες Ζοάν Γκαρθία και Τερ Στέγκεν.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Σέζνι, Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Μπαλντέ, Κασάδο, Πέδρι, Ντρο, Φερμίν Λόπεθ, Γιαμάλ, Ράσφορντ