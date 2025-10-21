Ο Ράπερ French Montana βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα νομική περιπέτεια, καθώς δύο Ελβετοί επιχειρηματίες κατέθεσαν αγωγή ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων εναντίον του, κατηγορώντας τον για δόλια ψευδή δήλωση και κλοπή πολυτελούς ρολογιού.

Οι ενάγοντες, Τζάστο Ομπιάνγκ και Σαμίρ Γκάτο, υποστηρίζουν ότι ο ράπερ δανείστηκε το ακριβό ρολόι τους για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αλλά δεν το επέστρεψε ποτέ. Το περιστατικό, σύμφωνα με την αγωγή, ξεκίνησε το 2024, όταν ο Montana, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Karim Kharbouch, συναντήθηκε με τους δύο άνδρες στην Αίγυπτο.

Ο ράπερ φέρεται να ζήτησε να κρατήσει το ρολόι για 30 ημέρες, προσφέροντας ως εγγύηση το δικό του, το οποίο ισχυρίστηκε ότι άξιζε επίσης 1 εκατομμύριο δολάρια. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες υποστηρίζουν ότι ο Montana δεν επέστρεψε ποτέ το δικό τους ρολόι και ότι εκείνο που παρέδωσε ως εγγύηση αποδείχθηκε πλαστό, σύμφωνα με το ΤΜΖ.

Οι ενάγοντες ζητούν αποζημίωση τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου δολαρίων, κατηγορώντας τον ράπερ για «αδικαιολόγητο πλουτισμό» και «αλλαγή χρήσης». Ο δικηγόρος του Montana, Στιβ Χαντάντ, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δήλωσε ότι ο πελάτης του σκοπεύει να καταθέσει ανταγωγή.

Σύμφωνα με τον Χαντάντ, ο ράπερ έλαβε το ελβετικό ρολόι ως πληρωμή για διαφημιστικές εμφανίσεις στην Αίγυπτο και όχι ως προσωρινό δάνειο. Ο γεννημένος στο Μαρόκο Αμερικανός καλλιτέχνης έχει χτίσει τη φήμη του μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Cocaine City και τις επιτυχημένες συνεργασίες του με κορυφαίους καλλιτέχνες της hip-hop σκηνής.

Ο Montana έγινε ευρύτερα γνωστός με τη σειρά επιτυχιών του στα charts, ανάμεσά τους και το τραγούδι “Unforgettable” από το άλμπουμ του 2017 Jungle Rules, που γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία.

