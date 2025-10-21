Βροχές και καταιγίδες θα χαρακτηρίσουν σήμερα τον καιρό στις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, από τη Λέσβο και νοτιότερα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Γενική εικόνα

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στη νότια και ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σταδιακά στα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα ισχυρές έως το μεσημέρι στις Κυκλάδες και έως το βράδυ στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη. Στη δυτική Κρήτη, τις πρωινές ώρες, ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο αναμένονται νοτιοδυτικοί άνεμοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά. Στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 25 με 27 βαθμούς.

Αττική

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, κυρίως στα νότια, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη

Στη Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν. Στη Μακεδονία αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στη δυτική και κεντρική περιοχή μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά το πρωί θα φτάσουν έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς, με 3-4 βαθμούς χαμηλότερες τιμές στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα ηπειρωτικά, μέχρι το απόγευμα. Στη νότια Πελοπόννησο αναμένονται σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους-νοτιοανατολικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες το πρωί στην ανατολική Πελοπόννησο. Το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Στις Κυκλάδες αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πιθανώς έως το μεσημέρι τοπικά ισχυρές. Στην Κρήτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά το πρωί. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει από 18 έως 27 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από το απόγευμα καταιγίδες αναμένονται και στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια νότιοι-νοτιοανατολικοί ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025: Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, φτάνοντας το απόγευμα τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς.

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Άστατος καιρός στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια.

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία με μικρή άνοδο.

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025: Στη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Η ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.