Αστάθεια αναμένεται να επικρατήσει την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στα νότια τμήματα της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου – από τη Χίο και νοτιότερα – καθώς και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα, όμως, αναμένεται βαθμιαία βελτίωση του καιρού, με τις βροχές να περιορίζονται στο Ανατολικό Αιγαίο και να εξασθενούν.

Ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με μερική ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές.

Περιορισμένες ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, οι οποίες θα σταματήσουν το βράδυ, ενώ στο Ιόνιο θα σημειωθεί βαθμιαία ενίσχυση των φαινομένων.

Μεταβλητοί άνεμοι – Σταθερές θερμοκρασίες

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατούν βορειοανατολικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη οι μέγιστες τιμές θα είναι υψηλότερες, αγγίζοντας τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές νωρίς το πρωί, κυρίως στα νότια τμήματα του νομού.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Η εξέλιξη της εβδομάδας

Η Τρίτη θα κυλήσει με περιορισμένη αστάθεια και τοπικά έντονα φαινόμενα στα νότια και ηπιότερο καιρό στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα και μετά, ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά, με τη θερμοκρασία να παραμένει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδακαι τους ανέμους ήπιους.

Ωστόσο, την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται η επέλαση νέου κύματος κακοκαιρίας, το οποίο θα επηρεάσει τα δυτικά, τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα με το πρότυπο του «καιρού του ανάποδου Π».

Από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική βελτίωση, με άνοδο της θερμοκρασίας και γενικά αίθριες συνθήκες, ενώ η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίουπαραμένει προς το παρόν αβέβαιη.