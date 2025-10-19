Με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, από το απόγευμα της Κυριακής αναμένονται καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο, ενώ την Δευτέρα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν και το νότιο Αιγαίο.

Από το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) αναμένεται σταδιακή αλλά πρόσκαιρη βελτίωση, ενώ την Τετάρτη και Πέμπτη έρχεται το δεύτερο κύμα που θα επηρεάσει τα δυτικά, τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου («ο καιρός του ανάποδου Π»).

Από την Παρασκευή μέχρι και την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν βελτίωση του καιρού, με τον κ. Κολυδά να κάνει λόγο για «μικρό καλοκαιράκι» του Αγίου Δημητρίου.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου είναι ακόμη επισφαλής».

Πολύ καλές ποτιστικές βροχές σήμερα σε όλα τα κεντρικά και νότια. Οι καταιγίδες από το απόγευμα θα πλησιάσουν στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και αύριο θα επηρεάσουν και το νότιο Αιγαίο. Σταδιακή βελτίωση -αλλά πρόσκαιρη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στη νότια Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες. Πιθανότητα ισχυρών φαινομένων στη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Τρίτη 21 Οκτωβρίου: Τοπικές βροχές στα νότια και σταδιακή βελτίωση. Αραιές νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα με πιθανότητα ασθενών βροχών στα ηπειρωτικά και μεταφορά σκόνης στα νότια. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο. Σταδιακή αύξηση των νεφώσεων στην υπόλοιπη χώρα. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.