Συνεχίζεται το βροχερό σκηνικό του καιρού τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Αντίθετα, βελτιωμένος καιρός θα επικρατήσει στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Παράλληλα, αφρικανική σκόνη θα μεταφερθεί προς τα νότια, επηρεάζοντας κυρίως το νότιο Αιγαίο.

Βροχές και καταιγίδες στα νότια και κεντρικά

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο (από τη Χίο και νοτιότερα) προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νοτιότερα τμήματα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες, όπου δεν αποκλείονται έντονες καταιγίδες μέσα στην ημέρα.

Βελτιωμένος καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Στη Θράκη, το βορειοανατολικό Αιγαίο, το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται μερική ηλιοφάνεια και νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Σταθεροί άνεμοι και ήπιες θερμοκρασίες

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί – βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, χωρίς σημαντικές ενισχύσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 19 και 23 βαθμών Κελσίου.

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικά υψηλότερες τιμές, έως και 26 ή 27 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικές βροχές στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες ενδέχεται να ενταθούν το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί – βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Παροδικά φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Η εικόνα της εβδομάδας

Η εβδομάδα ξεκινά με τοπικά έντονα φαινόμενα στα νότια, παροδική θολούρα λόγω αφρικανικής σκόνης και σταθερές θερμοκρασίες στις υπόλοιπες περιοχές. Από το μεσημέρι της Τρίτης αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε εποχικά επίπεδα.

Ωστόσο, την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται νέο κύμα κακοκαιρίας, που θα επηρεάσει τα δυτικά, τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα με το λεγόμενο «πρότυπο του καιρού του ανάποδου Π».

Από την Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική βελτίωση, με άνοδο της θερμοκρασίας και αίθριες συνθήκες. Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου παραμένει προς το παρόν αβέβαιη.