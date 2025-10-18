Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας αύριο Κυριακή 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Αστάθεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, με νεφώσεις και βροχοπτώσεις που από το απόγευμα θα ενταθούν, κυρίως στα νότια και δυτικά. Στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται καταιγίδες, ενώ στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, οι νεφώσεις θα αυξηθούν μετά το μεσημέρι, με πιθανότητα πρόσκαιρων φαινομένων.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα και θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 16 – 20 βαθμούς στα βόρεια, 18 – 21 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και θα παραμείνει στα υψηλά επίπεδα των τελευταίων ημερών στο Αιγαίο, όπου στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 26 – 27 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι και ανατολικοί 3 – 5 μποφόρ στο Αιγαίο, και στο Ιόνιο αρχικά ασθενείς, αλλά θα ενισχυθούν το βράδυ σε εντάσεις μέχρι 6 μποφόρ.

Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ έως και την Πέμπτη

Κυριακή 19/10

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν θα εκδηλωθούν και καταιγίδες στo νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα βόρειοι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ηπειρο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το απόγευμα.

θα ενταθούν θα εκδηλωθουν και καταιγίδες στo νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα 20/10

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα πιθανόν να είναι ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες ασθενείς βροχές. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη 21/10

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη 22/10

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Πέμπτη 23/10

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο με σταδιακή εξασθένηση μετά το μεσημέρι από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.