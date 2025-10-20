Ο ΠΑΟΚ πέρασε με επιβλητικό τρόπο από τη Νέα Φιλαδέλφεια, επικρατώντας της ΑΕΚ με 2-0 χάρη στα γκολ του Μπάμπα και του Κωνσταντέλια, σε ένα παιχνίδι που θύμισε σε όλους ποια είναι η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου όταν πιστεύει πραγματικά στον εαυτό της.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πέτυχε κάτι που πέρσι έμοιαζε άπιαστο: δύο συνεχόμενες νίκες σε ντέρμπι. Πρώτα ο Ολυμπιακός στην Τούμπα πριν τη διακοπή, τώρα η ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια και όλα αυτά, από μια ομάδα που στην περσινή κανονική διάρκεια δεν είχε ούτε μία νίκη σε οκτώ μεγάλα παιχνίδια με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Άρη!

Η εικόνα αλλάζει, η ψυχολογία εκτοξεύεται, και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ο ΠΑΟΚ ξαναμπήκε για τα καλά στη μάχη της κορυφής. Είναι μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας για μια εβδομάδα και περιμένει τον Βόλο στην Τούμπα, την ίδια μέρα όπου Ολυμπιακός και ΑΕΚ αναμετρώνται στο Φάληρο.

Μια νίκη με υπογραφή Λουτσέσκου

Το σχέδιο του Ρουμάνου τεχνικού ήταν ξανά μελετημένο ως την τελευταία λεπτομέρεια. Ο ΠΑΟΚ δεν πήγε να «επιβιώσει» στο γήπεδο της ΑΕΚ — πήγε να κερδίσει με τον δικό του τρόπο και στα ίσια. Χωρίς αντιποδόσφαιρο και κλεφτοπόλεμο. Με πειθαρχία, ένταση, καθαρό μυαλό, με τον Κωνσταντέλια να θυμίζει γιατί θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου και τον Μπάμπα να δίνει το παράδειγμα ψυχής.

Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, οι παίκτες του ΠΑΟΚ έβγαλαν μια σπάνια ωριμότητα και σιγουριά. Δεν πανικοβλήθηκαν, δεν έδωσαν δικαιώματα, και χτύπησαν την κατάλληλη στιγμή. Το πιο σημαντικό όμως είναι πως πίστεψαν. Και αυτό το στοιχείο —η πίστη— είναι πάντα το πρώτο βήμα για να αλλάξει μια ομάδα επίπεδο.

Από το άγχος των “γκέλων” στη σιγουριά του νικητή

Πέρσι, κάθε μεγάλο ματς έμοιαζε… βουνό. Φέτος, δείχνει ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ έχει μεταμορφωθεί αγωνιστικά και ψυχολογικά. Οι νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ αλλάζουν ολόκληρο το αφήγημα της σεζόν. Δεν είναι μόνο οι έξι βαθμοί· είναι η πίστη που επιστρέφει, η αυτοπεποίθηση που ξαναχτίζεται, η αίσθηση ότι αυτό το γκρουπ μπορεί να σταθεί παντού, με οποιονδήποτε αντίπαλο. Δεν είναι μόνο οι έξι βαθμοι που πήρε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ είναι ότι τους αφαίρεσε από τους ανταγωνιστές του.

Η εικόνα μιας ομάδας που παίζει με πάθος, αλλά και ωριμότητα, έχει δώσει στον κόσμο ξανά λόγους να πιστεύει. Ο ΠΑΟΚ δείχνει να αφήνει πίσω του το σύνδρομο της αστάθειας και να μετατρέπεται σε μια ομάδα που διαχειρίζεται τα μεγάλα ματς σαν ώριμος διεκδικητής.

Επόμενος σταθμός η ευρωπαϊκή πρόκληση στην Λιλ

Και τώρα, το βλέμμα στρέφεται στη Γαλλία. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να φορέσει το ευρωπαϊκό του κοστούμι για το ματς με τη Λιλ, γνωρίζοντας ότι θα μπει στο γήπεδο με εντελώς διαφορετική ψυχολογία απ’ ό,τι στα δύο πρώτα παιχνίδια του Europa League.

Τότε, τα παιχνίδια με Μακάμπι Τελ Αβίβ και Θέλτα είχαν έρθει μετά από γκέλες στο πρωτάθλημα (με Παναιτωλικό εντός και Αστέρα (εκτός) και ο Δικέφαλος έμοιαζε βαρύς, χωρίς ενέργεια. Τώρα, όμως, πάει με φτερά στα πόδια και πίστη στην καρδιά. Με πολύ καλύτερη ψυχολογία, με γεμάτα τα αποθέματα αυτοπεποίθησης σε μια δύσκολη αποστολή κόντρα στην γαλλική ομάδα, στην παρέα του Ολιβιέ Ζιρού.

Η νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν ήταν απλώς τρεις βαθμοί· ήταν (και είναι) σημείο καμπής. Ο ΠΑΟΚ δείχνει να ωριμάζει, να μεγαλώνει μέσα από τις δυσκολίες και να επαναπροσδιορίζει τον εαυτό του. Με την αυτοπεποίθηση στο ζενίθ και το μομέντουμ με το από τις δυο νίκες στα ντέρμπι, πάει στη Λιλ για να αποδείξει ότι αυτή τη φορά, δεν αρκείται στην καλή εμφάνιση — θέλει και το αποτέλεσμα.

Ο ΠΑΟΚ του Οκτωβρίου δεν μοιάζει σε τίποτα με τον ΠΑΟΚ του περασμένου φθινοπώρου και αν συνεχίσει έτσι, ίσως να μιλάμε σύντομα για μια ομάδα που όχι απλώς “αντέδρασε”, αλλά επέστρεψε για να μείνει.