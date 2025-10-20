Η Cadillac, που δεν κυκλοφορεί στην Ευρώπη αλλά στην Αμερική, υποτίθεται ότι θα πουλάει μόνο ηλεκτρικά οχήματα μέχρι το 2030. Παρόλο που εξακολουθεί να σχεδιάζει να διακόψει την παραγωγή των περισσότερων οχημάτων βενζινοκίνητων οχημάτων της σειράς της, η Cadillac επιβεβαίωσε ότι ένα από αυτά θα παραμείνει στην αγορά για λίγο ακόμα.

Η πολυτελής μάρκα της GM τα καταφέρνει περίφημα φέτος, κυρίως χάρη στην αυξανόμενη γκάμα ηλεκτρικών SUV της. Η Cadillac προσφέρει πλέον ένα ηλεκτρικό SUV σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες με το βασικό Optiq, το μεσαίο Lyriq και τα μεγαλύτερα Vistiq και Escalade IQ.

Ισχυρίζεται επίσης ότι είναι η κορυφαία μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων πολυτελείας, αλλά αυτό δεν περιλαμβάνει την Tesla. Η μάρκα πολυτελείας της GM έχει πλέον καταγράψει 13 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης σε ετήσια βάση (YOY), επιτυγχάνοντας το υψηλότερο μερίδιό της στην αγορά πολυτελών οχημάτων εδώ και πάνω από μια δεκαετία.