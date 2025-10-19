Σε κόλαση υπόσχονται να μετατρέψουν οι οδηγοί ταξί της Βαρκελώνης την καταλανική πρωτεύουσα την Τρίτη, στο περιθώριο του αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Αιτία των κινητοποιήσεων αποτελεί η χορηγική συμφωνία των Μπλαουγκράνα με την Uber η οποία θα υπογραφεί την Τετάρτη, παρουσία του νεαρού άσου Πάου Κουμπαρσί.

Το συνδικαλιστικό όργανο των οδηγών ταξί αποφάσισε απεργία και κινητοποιήσεις για την ημέρα του αγώνα της Μπάρτσα με τον Ολυμπιακό σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία γιατί θεωρεί πως το καταλανικό κλαμπ νομιμοποιεί τις ενέργειες του μεγάλου της εχθρού. Για πολλούς οδηγούς ταξί η Μπάρτσα δίνει προτεραιότητα στα οικονομικά της συμφέροντα αδιαφορώντας για τις κοινωνικές και ιστορικές αξίες, ενώ διαρρηγνύει τις σχέσεις της με τους «ανθρώπους της εργατιάς» και τις αρχές για δικαιοσύνη και σεβασμό τις οποίες πάντοτε είχε ως οδηγό.

Οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί στη μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης υπό το σύνθημα «Τα ταξί της Βαρκελώνης λένε αρκετά» θα λάβουν χώρα μεταξύ 5 μ.μ. και 10 μ.μ. όταν ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Μπάρτσα στο Μονζουΐκ ξεκινά στις 6.45 μ.μ. τοπική ώρα.

Ένα από τα μπλόκα που θα στήσουν οι οδηγοί ταξί θα είναι γύρω από το Estadi Olimpic, εκεί όπου θα διεξαχθεί το παιχνίδι των Ερυθρολεύκων, ώστε να εμποδίσουν την πρόσβαση στον αθλητικό χώρο. Στόχος των οδηγών ταξί είναι να παραλύσουν τη Βαρκελώνη στη διάρκεια του αγώνα του Τσάμπιονς Λιγκ υποσχόμενοι τη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων χρόνων.