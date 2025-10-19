Η Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στις σχέσεις Ιταλίας – Ηνωμένων Πολιτειών μέσα από βιντεοσκοπημένο μήνυμά της προς το «Εθνικό Ίδρυμα Ιταλία-Αμερική», τονίζοντας ότι «υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες προσπαθούν να μας χωρίσουν, να επανακαθορίσουν την ιστορία μας και τις παραδόσεις που μοιραζόμαστε. Την αποκαλούν woke κουλτούρα».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια «να σβήσει την βασικής σημασίας ιστορία των Ιταλοαμερικανών και να αρνηθεί την ξεχωριστή θέση τους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών». Όπως πρόσθεσε, «δεν θα τους το επιτρέψουμε. Η ημέρα εορτασμού του Χριστόφορου Κολόμβου, το Columbus Day, είναι εδώ για να μείνει». Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο που αποφάσισε να τιμάται η μορφή του Κολόμβου κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με αναλυτές, η παρέμβαση της επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης σχετίζεται με τις αποκαθηλώσεις αγαλμάτων του Κολόμβου που έγιναν πριν από πέντε χρόνια σε πολλές αμερικανικές πόλεις. Οι κινητοποιήσεις εκείνες οργανώθηκαν από απογόνους ιθαγενών, οι οποίοι θεωρούν τον Ιταλό εξερευνητή ιστορικά υπεύθυνο για τον αφανισμό των προγόνων τους.

Ο ιταλικός Τύπος υπενθυμίζει ότι το Columbus Day δεν έχει καταργηθεί και ότι η επίσημη ημέρα εορτασμού του ήταν η 12η Οκτωβρίου. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε θεσπίσει την 11η Οκτωβρίου ως ημέρα αφιερωμένη στον πολιτισμό και την ιστορία των ιθαγενών της Αμερικής.

Μετά το μήνυμα της Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ την ευχαρίστησε με σύντομο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα έκανε retweet σε ανάρτηση της συνεργάτιδάς του, Λεν Πάτον, στην οποία αναφέρεται: «Η Τζόρτζια Μελόνι αντιπαρατίθεται στην ΕΕ και προσπαθεί να πετύχει μια απευθείας εμπορική συμφωνία με τον Τραμπ. Καλά έκανες Μελόνι, μια εξαιρετική κίνηση».