Στα βουνά των Δυτικών Γκατς, στη δυτική Ινδία, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα μικροσκοπικό θαύμα της φύσης: ένα σαλιγκάρι με καφέ κέλυφος και χρυσαφένιες τρίχες, τόσο παράξενο και χαριτωμένο που δεν θα μπορούσε παρά να έχει βγει από τον κόσμο του My Neighbor Totoro ή του Spirited Away. Το νέο είδος βαφτίστηκε Lagocheilus hayaomiyazakii, προς τιμήν του Χαγιάο Μιγιαζάκι, του συνιδρυτή του θρυλικού Studio Ghibli και ενός από τους πιο αγαπημένους δημιουργούς κινουμένων σχεδίων στον κόσμο.

Η ανακάλυψη έγινε στο Ratoba Point της περιοχής Tilari Nagar, στην περιφέρεια Κολχαπούρ της Μαχαράστρα. Μια ομάδα Ινδών ερευνητών συνέλεξε 12 δείγματα, τα φωτογράφισε και τα συνέκρινε με άλλα σαλιγκάρια του ίδιου γένους από την Ινδία και τη Σρι Λάνκα. Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο: επρόκειτο για ένα εντελώς νέο είδος, με χαρακτηριστικά που δεν είχαν ξαναπαρατηρηθεί.

Το Lagocheilus hayaomiyazakii ξεχωρίζει για το σχήμα του κελύφους του, το οποίο έχει μυτερό άκρο — σε αντίθεση με τα στρογγυλεμένα όστρακα των συγγενών του. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι οι τρίχες που καλύπτουν την εξωτερική του επιφάνεια, ειδικά στα νεαρά σαλιγκάρια. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτές οι λεπτές τρίχες δεν είναι διακοσμητικές: πιθανότατα βοηθούν στο καμουφλάζ, στην προστασία από χτυπήματα ή ακόμη και στη μεταφορά γύρης και σπόρων, συμβάλλοντας έτσι στην ισορροπία του οικοσυστήματος.

Το νέο είδος, που οι ερευνητές πρότειναν να ονομάζεται στα αγγλικά Tilari hairy snail, είναι το πρώτο που έχει καταγραφεί ποτέ στα βόρεια Δυτικά Γκατς. Με την ανακάλυψή του, η γνωστή εξάπλωση του γένους Lagocheilus επεκτείνεται κατά 540 χιλιόμετρα βορειότερα — μια σημαντική ένδειξη ότι η περιοχή εξακολουθεί να κρύβει πλούτο βιοποικιλότητας που δεν έχει ακόμη μελετηθεί.

Τα Δυτικά Γκατς θεωρούνται ένα από τα πιο πολύτιμα οικοσυστήματα του πλανήτη. Ωστόσο, μεγάλα τμήματά τους παραμένουν ανεξερεύνητα. Οι επιστήμονες πιστεύουν πως εκεί μπορεί να υπάρχουν δεκάδες ακόμη άγνωστα είδη. Όπως αναφέρουν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Conchology, «η αναθεώρηση της ταξινόμησης του γένους Lagocheilus είναι απαραίτητη για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σχέση των ειδών του».

Η επιλογή του ονόματος Μιγιαζάκι δεν είναι τυχαία. Ο Ιάπωνας δημιουργός έχει αφιερώσει την καριέρα του στο να αναδείξει τη μαγεία της φύσης, την ομορφιά των μικρών πλασμάτων και τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Από τα πνεύματα των δασών στο Princess Mononoke μέχρι τα φτερωτά πλάσματα στο Nausicaä of the Valley of the Wind, το έργο του είναι ένας ύμνος στη ζωή που ανθίζει παντού, ακόμη και στα πιο απρόσμενα μέρη.

Έτσι, το «μαλλιαρό σαλιγκάρι του Τιλάρι» δεν είναι απλώς ένα νέο είδος για τους επιστήμονες. Είναι μια ποιητική υπενθύμιση ότι η φύση εξακολουθεί να μας ξεπερνά σε φαντασία — και πως ακόμη και στα πιο μικροσκοπικά όντα μπορεί να καθρεφτίζεται η έμπνευση ενός Μιγιαζάκι.