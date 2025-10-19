Κρούσματα κορονοϊού έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους, με τους ειδικούς να τονίζουν στους πολίτες πως θα πρέπει να εμβολιαστούν. Ιδιαίτερα, υπογραμμίζουν πως τα αντιικά φάρμακα έχουν αποβεί σωτήρια για άτομα με υποκείμενα νοσήματα ή μεγάλης ηλικίας.

«Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι το εμβόλιο για τον κορονοϊό έχει ξεκινήσει να γίνεται και πρέπει να το κάνουν μεγάλοι σε ηλικία άνω των 60 ετών, τα παιδιά από 6 μηνών και όσοι είναι μέχρι 59 ετών, όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, οι ανοσοκατεσταλμένοι και οι έγκυες γυναίκες», είπε στο MEGA η πρόεδρος ΕΠΕ Ματίνα Παγώνη.

Σύμφωνα με την επιτροπή εμβολιασμού, όσοι πολίτες άνω των 75 ετών κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου του κορονοϊού, μετά από 6 μήνες θα πρέπει να κάνουν και μία δεύτερη δόση.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και ο εμβολιασμός κατά της γρίπης.