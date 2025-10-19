Για το θέατρο, τα τηλεοπτικά του σχέδια και την σχέση του με την Δήμητρα Ματσούκα μίλησε -μεταξύ άλλων- ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Σταμάτης Φασουλής σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες στην πρεμιέρα της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας».

Ο Σταμάτης Φασουλής αναφέρθηκε στους ηθοποιούς και τη βαρύτητα που είχε στο παρελθόν το θέατρο στην καριέρα τους, ενώ «ανέλαβε την ευθύνη» για την παρουσία της Δήμητρας Ματσούκα στο θέατρο. «Οι μεγάλοι σταρ ξεκινούσαν από το θέατρο και μετά στο σινεμά. Δεν είναι όπως τώρα, που γίνεσαι γνωστός από σειρές. Τη Δήμητρα Ματσούκα εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία. Στο θέατρο Αλίκη το 2001 ή 2002. Είναι συνεργάτιδά μου, είναι οικογένεια», δήλωσε ο Σταμάτης Φασουλής.

Όσο για το αν θα συμμετείχε ξανά στο J2US, απάντησε: «Θα το ξαναέκανα το J2US, αλλά δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει. Αν ξαναγίνει, βεβαίως, γιατί να μην το ξανακάνω; Ήταν η σαββατιάτικη μου έξοδος, γιατί εγώ δεν πηγαίνω σε μαγαζιά το βράδυ. Αυτό ήταν με την “άδεια της αστυνομίας”, ότι θα πάω και σε κάτι σαν μαγαζί».