Ο πατέρας 16χρονης, η οποία λιποθύμησε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη από την αστυνομία με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Πρόκειται για έναν 43χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό της κόρης του αναίσθητης στην πλατεία του Νέου Ηρακλείου. Την ανήλικη εντόπισαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και τη μετέφεραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Η 16χρονη έλαβε τις πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις ιατρικές πληροφορίες.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το κορίτσι είχε πάρει ένα μπουκάλι με αλκοόλ από το σπίτι της και το κατανάλωσε μαζί με φίλες της στην πλατεία.