Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης δύο μηνών με αναστολή έναν 66χρονο υπάλληλο περιπτέρου, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου κατηγορούμενος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με κατάθεση αστυνομικού, υπήρχαν καταγγελίες πως το συγκεκριμένο περίπτερο διέθετε οινοπνευματώδη ποτά σε ανήλικους. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντοπίστηκε νεαρός να κρατά μπίρα, δηλώνοντας ότι την είχε μόλις αγοράσει από το περίπτερο.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την πράξη, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία δικαιολογία, καθώς γνώριζε τη νομοθεσία και όφειλε να είναι πιο προσεκτικός. Επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο βράδυ υπήρχε μεγάλη κίνηση και θεώρησε πως ο νεαρός ήταν ενήλικος. Όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, ο αγοραστής ήταν 17 ετών και 10 μηνών.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε την επιείκεια του Δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι όταν κρίνει πως οι πελάτες είναι ανήλικοι, αρνείται να τους πουλήσει αλκοόλ.