Σοκαριστικές είναι οι εξελίξεις με την υπόθεση του νεκρού βρέφους, 2 μηνών, στα Χανιά.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10 το πρωί της Κυριακής, όταν οι γονείς ξύπνησαν στα ενοικιαζόμενα δωμάτια που έμεναν στις Καλύβες του Αποκόρωνα Χανιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του βρέφους είχαν πάει το Σάββατο σε ένα γάμο και έχοντας πιθανόν καταναλώσει αλκοόλ, κοιμήθηκαν βάζοντας ανάμεσά τους το μωρό. Κατά λάθος φέρεται να το καταπλάκωσαν, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν ασφυξία.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές με το ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο και να παραλαμβάνει το άτυχο βρέφος μεταφέροντάς το στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν πως το μωρό ήταν ήδη νεκρό.

Η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή έκανε λόγο για «ασφυκτικό θάνατο», ωστόσο παραμένουν να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιατροδικαστής δεν «βλέπει» εγκληματική ενέργεια.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο γονέων. Σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πήγαν στον εισαγγελέα και τους άφησε ελεύθερους το πρωί της Κυριακής.