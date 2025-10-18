Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ανακοίνωσή του, άσκησε δριμεία κριτική στις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον για τοξικότητα και αποτυχία της κυβέρνησης σε βασικά κοινωνικά ζητήματα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για διχαστικό λόγο και τοξικότητα στην πολιτική αντιπαράθεση.

κατηγορεί τον για στην πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αποτυγχάνει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, της διαφθοράς και της διαπλοκής.

αποτυγχάνει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, της διαφθοράς και της διαπλοκής. Ασκείται κριτική στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τις πυρκαγιές και τις επιδόσεις της κυβέρνησης στη διαχείριση κρίσεων.

για τις και τις επιδόσεις της κυβέρνησης στη διαχείριση κρίσεων. Επισημαίνεται η δυσαρέσκεια των πολιτών για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης , καθώς και για τα μέτρα που αφορούν την εργασία και το εισόδημα.

, καθώς και για τα μέτρα που αφορούν την εργασία και το εισόδημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες και διαψεύδονται οι προσδοκίες των πολιτών.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και καταδικάζει δημόσια την τοξικότητα και την πόλωση, επιτίθεται με σκληρό τρόπο και ψευδείς ισχυρισμούς κατά των πολιτικών του αντιπάλων.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει πως η στάση αυτή εντείνει την κρίση εμπιστοσύνης στην πολιτική ζωή, ενώ παράλληλα θεωρεί ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει μια επικοινωνιακή εικόνα δίπλα στον πολίτη, η οποία ωστόσο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει πως η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από προβλήματα όπως η ακρίβεια, η διαφθορά, η ανικανότητα και η διαπλοκή, στοιχεία που – όπως αναφέρει – συνιστούν το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τις φετινές πυρκαγιές, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να τον κατηγορεί ότι αγνοεί ή υποβαθμίζει την έκταση των ζημιών, παραπέμποντας στα γεγονότα στην Πάτρα και στα βόρεια προάστια της Αθήνας τα προηγούμενα χρόνια.

Ακόμη, το κόμμα τονίζει πως οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν έχουν γίνει αισθητές στους πολίτες, ενώ αμφισβητεί και την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών εφαρμογών της κυβέρνησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρεται επίσης στο εργασιακό πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι το θεσμοθετημένο 13ωρο στην εργασία δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη χώρα και επιβαρύνει τους εργαζομένους, όπως και η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης λόγω ακρίβειας.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας οδηγεί σε αύξηση των ανισοτήτων και διαψεύδει τις προσδοκίες των πολιτών.

Τέλος, υπενθυμίζεται στον Πρωθυπουργό ότι μπορείς να κοροϊδέψεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα.