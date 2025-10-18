Στις Σέρρες, συνελήφθησαν χθες το πρωί τρεις ανήλικοι – δύο αγόρια και ένα κορίτσι – από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, κατηγορούμενοι για κλοπές σε καταστήματα και όχημα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 17 Οκτωβρίου, μετά από σειρά διαρρήξεων που σημειώθηκαν τη νύχτα της 16ης προς 17η Οκτωβρίου 2025.

Οι ανήλικοι φέρονται να διέπραξαν πέντε διαρρήξεις καταστημάτων στην πόλη, αφαιρώντας συνολικά 897 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και να διέρρηξαν ένα όχημα, από το οποίο πήραν 20 ευρώ, δύο τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα. Παράλληλα, επιχείρησαν να διαρρήξουν ακόμη δύο καταστήματα, χωρίς όμως να καταφέρουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι δύο ανήλικοι είχαν διαπράξει και νωρίτερα, τη νύχτα της 14ης προς 15η Οκτωβρίου, τρεις ακόμη διαρρήξεις καταστημάτων στις Σέρρες. Από αυτές, αφαίρεσαν συνολικά 530 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, τα ξημερώματα της 16ης Οκτωβρίου, οι τρεις ανήλικοι μαζί με ακόμη μία ανήλικη συνεργό προσπάθησαν να παραβιάσουν την είσοδο καταστήματος, χωρίς επιτυχία. Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθεί αν οι συλληφθέντες εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.