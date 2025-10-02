Η κακοκαιρία που πλήττει το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με κύριο χαρακτηριστικό τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις σφοδρές καταιγίδες συνεχίζεται.

Μάλιστα, αργά το βράδυ της Πέμπτης έλαβαν μήνυμα του 112 οι κάτοικοι σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Σερρών από τις βραδινές ώρες της 2/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 3/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείται τις οδηγίες των Αρχών», τονίζεται στο μήνυμα από την Πολιτική Προστασία.