Η αμυντική συνεργασία Τουρκίας–Γερμανίας, καθώς και οι εξελίξεις στη Γάζα και την Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών που είχαν στην Άγκυρα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ και ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν.

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου, ο Χακάν Φιντάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα θετικά βήματα της Γερμανίας προς την Τουρκία «στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, όπου διαθέτουμε ισχυρές δυνατότητες και ικανότητες». Όπως είπε, οι δύο πλευρές αξιολογούν τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα κοινά έργα, παρά τους υπάρχοντες περιορισμούς. Ο Τούρκος υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της τεχνικής συμμετοχής της χώρας του στα αμυντικά προγράμματα της ΕΕ, σημειώνοντας ότι «η ανάπτυξη κοινών έργων αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την κρίσιμη περίοδο».

Από την πλευρά του, ο Γιόχαν Βάντεφουλ χαρακτήρισε την Τουρκία «αξιόπιστο και σημαντικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ», επισημαίνοντας ότι είναι φυσικό οι αμυντικές βιομηχανίες των δύο χωρών να συνεργάζονται στενά. «Με ποιον άλλο θα συνεργαστούμε αν όχι με τους εταίρους του ΝΑΤΟ;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας πως κριτήρια όπως η τιμή και η ποιότητα παίζουν ρόλο στις κοινές αποφάσεις για τις αγορές. Ο Γερμανός υπουργός ξεκαθάρισε, ότι «από την οπτική γωνία της Γερμανίας δεν υπάρχει κανένας περιορισμός» και ότι το Βερολίνο επιθυμεί να συνεργαστεί με την Τουρκία «σε όλους τους τομείς».

Οι σχέσεις Τουρκίας–ΕΕ

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε πως στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι ευρωτουρκικές σχέσεις, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκκρεμούν «τέσσερα-πέντε πράγματα» που πρέπει να γίνουν, ωστόσο οι προκαταρκτικές συζητήσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί. «Η υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής προσέγγισης στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ είναι προς το κοινό συμφέρον και των δύο πλευρών», υποστήριξε ο Τούρκος υπουργός. Υπενθύμισε επίσης τη δήλωση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τις εκλογές του 2023, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση οφείλει να κάνει ό,τι απαιτείται για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

«Αυτή είναι η επίσημη πολιτική μας και είμαστε σοβαροί και ειλικρινείς σε αυτό το θέμα», τόνισε ο Φιντάν, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για διαδικασία που απαιτεί αμοιβαίες δεσμεύσεις. Παράλληλα, επανέφερε το ζήτημα της επικαιροποίησης της Τελωνειακής Ένωσης και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Τούρκοι πολίτες στην έκδοση θεωρήσεων Σένγκεν. «Θεωρούμε πολύτιμα τα μέτρα που έλαβε η ΕΕ για τη διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για τις βίζες Σένγκεν. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν έχουν επιλυθεί πλήρως», σημείωσε ο Τούρκος υπουργός.

Το ζήτημα της Γάζας

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν έμεινε σιωπηλή στη δύσκολη και τραγική κατάσταση που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023». Επανέλαβε πως η επίθεση της Χαμάς ήταν «μια τρομοκρατική ενέργεια που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο», αλλά και ότι οι άμαχοι στη Γάζα «έζησαν μια κόλαση».

Ο Βάντεφουλ ανέφερε ότι η Γερμανία περιόρισε τις αποστολές όπλων στο Ισραήλ και επανέλαβε τη στήριξη του Βερολίνου στη λύση των δύο κρατών, επισημαίνοντας τη συμμετοχή της χώρας του σε διεθνείς πρωτοβουλίες υπέρ αυτής της κατεύθυνσης. Τόνισε ακόμη ότι η Γερμανία έχει ιστορική ευθύνη απέναντι στο Ισραήλ, αλλά και υποχρέωση απέναντι στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στους Παλαιστίνιους.

Από την πλευρά του, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές «επιβεβαίωσαν την προσδοκία για συνέχιση της εκεχειρίας στη Γάζα, την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και τη μόνιμη παύση των εχθροπραξιών». Υπογράμμισε ότι η λύση των δύο κρατών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μόνιμη ειρήνη στην περιοχή. «Η Τουρκία θα συνεχίσει να είναι η ανάσα της Γάζας και η ελπίδα της Παλαιστίνης», πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός, αναφέροντας πως η Άγκυρα θα υποστηρίξει ενεργά τις προσπάθειες ανοικοδόμησης.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «η επιθετικότητα της Ρωσίας δεν στρέφεται μόνο κατά της Ουκρανίας, αλλά εναντίον ολόκληρης της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ». Όπως είπε, «η Ρωσία δοκιμάζει όλο και περισσότερο το ΝΑΤΟ». Ο Βάντεφουλ ανέφερε ότι στόχος είναι να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση και να εμποδιστεί η χρηματοδότηση του πολέμου από τη Μόσχα, προσθέτοντας πως η ΕΕ εργάζεται πάνω στο 19ο πακέτο κυρώσεων. Προειδοποίησε επίσης ότι η παράκαμψη των κυρώσεων μέσω τρίτων χωρών απειλεί την ασφάλεια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

Ο Χακάν Φιντάν επισήμανε ότι στη συνάντηση έγινε αξιολόγηση των δυνατοτήτων για επίτευξη εκεχειρίας και τερματισμό της σύγκρουσης, καθώς και για τον ρόλο της Συμμαχίας στη σταθερότητα της Ουκρανίας. «Η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και η λήξη του πολέμου είναι εξαιρετικά σημαντικά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος επηρεάζει πλέον και την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία, κυρίως λόγω των ενεργειακών προβλημάτων.

Η κατάσταση στη Συρία

Αναφερόμενος στη Συρία, ο Γιόχαν Βάντεφουλ υπογράμμισε, ότι η Γερμανία επιθυμεί όλες οι κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες της χώρας να μπορούν να καθορίζουν το μέλλον τους χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.