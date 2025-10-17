Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται θετική απέναντι στην προοπτική συνάντησης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, υπό την προϋπόθεση ότι η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία.

«Κάθε συνάντηση που προωθεί τη διαδικασία για την αποκατάσταση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης είναι ευπρόσδεκτη», δήλωσε ο Ολοφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο ραντεβού των δύο ηγετών.

Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι τα περιουσιακά στοιχεία του ρώσου προέδρου και του ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, παραμένουν παγωμένα, ωστόσο δεν υπάρχει ειδική απαγόρευση για τη μετακίνησή τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ζούμε στον πραγματικό κόσμο. Οι συναντήσεις δεν πραγματοποιούνται πάντα με τους όρους και το σχήμα που θέλουμε, αλλά, αν μας φέρνουν πιο κοντά σε μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία, τότε οφείλουμε να την υποδεχθούμε με θετικό τρόπο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του Βλαντίμιρ Πούτιν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, για την παράνομη μεταφορά παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία.