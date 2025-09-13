Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αποδέχεται τα δεσμευτικά μέτρα που πρότεινε η Microsoft ώστε να τερματιστεί η έρευνα για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσω της ενσωμάτωσης της πλατφόρμας Teams στα επαγγελματικά πακέτα Office 365 και Microsoft 365.

Η παρέμβαση των αρχών ανταγωνισμού ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, ύστερα από καταγγελία της ανταγωνίστριας Slack, η οποία υποστήριξε ότι η πρακτική της Microsoft απέκλειε αθέμιτα τον ανταγωνισμό στις υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης και συνεργασίας εξ αποστάσεως.

Με τη νέα συμφωνία, η Microsoft δεσμεύεται να προσφέρει εκδόσεις των πακέτων Office 365 και Microsoft 365 χωρίς το Teams, σε χαμηλότερη τιμή. Οι υφιστάμενοι πελάτες με μακροχρόνιες άδειες χρήσης θα έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν σε αυτές τις εκδόσεις, ενώ θα μπορούν και να εξάγουν τα δεδομένα που έχουν αποθηκευμένα στο Teams, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν με ανταγωνιστικές πλατφόρμες. Επιπλέον, η εταιρεία θα διασφαλίσει μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα: εφαρμογές τρίτων, όπως τα εργαλεία επικοινωνίας που ανταγωνίζονται το Teams, θα μπορούν να συνδέονται και να ενσωματώνουν βασικές λειτουργίες με προϊόντα της Microsoft, όπως Word, Excel ή Outlook.

Η διάρκεια των δεσμεύσεων θα είναι τουλάχιστον επτά ετών, ενώ οι διατάξεις που αφορούν τη διαλειτουργικότητα και τη φορητότητα δεδομένων θα ισχύουν για μία δεκαετία. Η συμμόρφωση της Microsoft θα εποπτεύεται από ανεξάρτητο φορέα, ο οποίος θα επιβλέπει την υλοποίηση των μέτρων και θα μεσολαβεί σε πιθανές διαμάχες με ανταγωνιστές.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Τερέσα Ριβέρα, υπογράμμισε ότι «ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη εξαρτώνται από εργαλεία τηλεδιάσκεψης και συνεργασίας, ιδιαίτερα μετά την πανδημία». Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε, «η σημερινή απόφαση διασφαλίζει ότι οι ανταγωνιστές θα μπορούν να ανταγωνίζονται σε ίσους όρους, χωρίς να δεσμεύονται από πρακτικές δεσπόζουσας θέσης».

Η συμφωνία αυτή έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την επιβολή πρόστιμου σχεδόν 3 δισ. ευρώ στη Google για μονοπωλιακές πρακτικές στη διαδικτυακή διαφήμιση, δείχνοντας ότι οι Βρυξέλλες εντείνουν την πίεση απέναντι στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.