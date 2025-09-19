Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το φαγοπότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί με πρόστιμο την Ελλάδα στην περίπτωση που χάσει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών χαρτών βόσκησης.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την καταβολή των επιδοτήσεων των αγροτών και ανακοίνωσε ότι έλαβε παράταση μέχρι τις 2 Νοεμβρίου για υποβάλει τους δορυφορικούς χάρτες.

«Προχωράμε, από 01/01/26, με τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τις επιδοτήσεις, μας διαβεβαιώνει το υπουργείο», είπε στο MEGA ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Φαίνεται κάτι πολύ συγκεκριμένο: πώς η κυβέρνηση και με τι προχειρότητα, μετά από όσα έγιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Αντιδράσεις

Την ίδια στιγμή, την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκαλεί η άρνηση της ΝΔ να ανταποκριθεί στο αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν ως μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, και ο άνθρωπος, που σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να γνώριζε για τις παρακολουθήσεις «γαλάζιων» στελεχών προτού καν οι συνομιλίες τους ενταχθούν στην δικογραφία.

Εκτός λίστας μαρτύρων και οι «γαλάζιοι» αγροτοσυνδικαλιστές από την Κρήτη, καθώς και η κα Σεμερτζίδου από την Κοζάνη.

Δημοσκοπήσεις

Στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ προηγείται με σχεδόν 15 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνοντας 28,2% έναντι 13,6%.

Τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση με 11,8% και τέταρτο η Πλεύση Ελευθερίας με 10,2%.