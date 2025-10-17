Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, πολλοί εκ των οποίων σοβαρά, σε τροχαίο δυστύχημα στη Σερβία, όταν λεωφορείο που μετέφερε εργαζομένους σε εργοστάσιο ανατράπηκε στη βορειοδυτική περιοχή της χώρας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε δρόμο που συνδέει την πόλη Σρέμσκα Μιτρόβιτσα με το χωριό Γιάρακ, περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά του Βελιγραδίου. Το διώροφο λεωφορείο «ξέφυγε από τον δρόμο για άγνωστους λόγους και ανατράπηκε», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι ο οδηγός συνελήφθη. Στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν οι αρχές, το όχημα φαίνεται αναποδογυρισμένο μέσα σε χαντάκι, προκαλώντας εικόνες καταστροφής στο σημείο του δυστυχήματος.

Ο δήμαρχος της Σρέμσκα Μιτρόβιτσα, Μπράνισλαβ Νεντίμοβιτς, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση RTS ότι τρεις επιβάτες σκοτώθηκαν. Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών είχε αναφέρει δύο νεκρούς και περίπου 80 τραυματίες. Ο διευθυντής του τοπικού νοσοκομείου, Βόϊσαβ Μίρνιτς, εξήγησε ότι ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του.

«Από τους 61 ασθενείς που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι 39 νοσηλεύονται», ανέφερε ο Μίρνιτς, διευκρινίζοντας ότι αρκετοί βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το λεωφορείο μετέφερε εργαζομένους ενός εργοστασίου της εταιρείας HealthCare, η οποία παράγει μαξιλάρια και στρώματα από αφρό μνήμης. Η εταιρεία αποτελεί θυγατρική κινεζικού ομίλου.