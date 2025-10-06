Ένα σκάφος ανετράπη αργά το βράδυ της Κυριακής στον Δούναβη, κοντά στην πόλη Μπάτσκα Παλάνκα, στα σύνορα της Σερβίας με την Κροατία.

Σύμφωνα με τη σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS), στο σκάφος επέβαιναν ο Σέρβος χειριστής και δέκα υπήκοοι της Κίνας. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος.

Βάσει ανεπίσημων πληροφοριών, ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός από τα παγωμένα νερά του ποταμού. Οι επιχειρήσεις εντοπισμού συνεχίζονται με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομάδων διάσωσης από τη Σερβία και την Κροατία.