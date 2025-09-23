Η Σερβία πρόκειται να υπογράψει τον επόμενο μήνα τριετή συμφωνία με τη Μόσχα για την εισαγωγή φυσικού αερίου, διασφαλίζοντας ετήσιες προμήθειες που φτάνουν τα 2,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας αερίου, Srbijagas, στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTS.

Σύμφωνα με τον Ντούσαν Μπαγιάτοβιτς, η Σερβία ήδη λαμβάνει καθημερινά 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν και επιπλέον 9,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα από τη Ρωσία. Ο ίδιος τόνισε ότι η μοναδική εγκατάσταση αποθήκευσης αερίου στη Σερβία διαθέτει αποθέματα που ανέρχονται σε 780 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης επιπλέον 200 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από αποθηκευτική εγκατάσταση στην Ουγγαρία, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Ενεργειακή εξάρτηση και ευρωπαϊκές πιέσεις

Η Σερβία παραμένει μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που συνεχίζουν να προμηθεύονται ρωσικό φυσικό αέριο, τη στιγμή που διατηρεί ως στόχο την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σερβική κυβέρνηση βρίσκεται υπό έντονες πιέσεις από δυτικές χώρες προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες.